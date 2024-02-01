نهاية خطة فينيسيوس .. طلب خاص من باريس لمبابي يدفع ريال مدريد للتحرك سريعًا!

الجدل مستمر حول مصير النجم الفرنسي

حلقة جديدة من مسلسل كيليان مبابي ومستقبله بين البقاء مع باريس سان جيرمان، أو الرحيل بالمجان إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم بعد نهاية عقده.

أنباء قادمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن هناك حالة من التفاؤل داخل ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي وجمعه بالثنائي المتألق جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

وأشارت إلى أن باريس طلب من اللاعب الصمت لمدة شهر كامل، قبل الخروج للإعلان عن مستقبله بشكل رسمي، بسبب وجود بعض القضايا الحيوية بالنادي الفرنسي مثل الحقوق السمعية والبصرية بالدوري المحلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما في إسبانيا بمكاتب ريال مدريد، حرص النادي بقيادة فلورنتينو بيريز على البقاء بعيدًا عن كل شيء يتعلق بمبابي وتفادي الحديث معه أو عنه طوال شهر يناير الماضي، وقام بإنكار أي تحرك نحو اللاعب.

ولكن الأمور تغيرت في الأيام الأخيرة وفقًا لـ"ماركا"، بسبب تصاعد فكرة الجمع بين مبابي وفينيسيوس جونيور وبيلينجهام بفريق واحد، باعتبارهم ثلاثة من أعلى اللاعبين تقييمًا في عالم كرة القدم، ومن المتوقع التحرك خلال فترة "الصمت" لإقناع الدولي الفرنسي بالانضمام للفريق.

وفي الوقت الحالي يدرس النادي التفاصيل الخاصة بالصفقة التي من المتوقع أن تكلف الكثير من المال، طمحًا في تجنب أي فشل جديد سيعني انتهاء فرص التعاقد مع اللاعب إلى الأبد.

جدير بالذكر أن هذه الأنباء تنفي كل ما أثير مؤخرًا حول وجود خطة داخل العملاق المدريدي للتخلي عن فينيسيوس جونيور لتوفير المال لجلب مبابي، لأن الرغبة الحالية هي الجمع بينهما مع باقي المواهب بالفريق.