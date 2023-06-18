نهاية الرحلة؟ .. مودريتش يحسم موقفه من الاعتزال!

النجم الكرواتي اتخذ قراره لكن الإعلان عنه سيتأخر!

أكدت تقارير صحفية كرواتية أن النجم لوكا مودريتش قد حسم موقفه من فكرة اعتزال كرة القدم الدولية بالفعل في الساعات القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جوتارنجي"، والتي أكدت أن اللاعب لن يعلن عن قراره النهائي في الوقت الحالي حتى لا يؤثر على فريقه.

وقرر مودريتش أن يؤجل الإعلان عن القرار النهائي الخاص به لما بعد نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية التي وصل فيها فريقه إلى المباراة النهائية.

ويلعب المنتخب الكرواتي أمام نظيره المنتخب الإسباني مساء الأحد في نهائي البطولة المستحدثة، باحثًا عن أول لقب دولي له في التاريخ.

جدير بالذكر أن المنتخب الكرواتي لديه مباريات في تصفيات كأس أمم أوروبا سيلعبها في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمين، وفي حال اعتزال مودريتش فهذا يعني غيابه عنها.