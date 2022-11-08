نهاية الحرب الباردة؟ بادرة مبابي التي فتحت بابًا جديدًا مع نيمار

العلاقة بين نيمار ومبابي اتخذت منعطفًا جديدًا خلال الفترة الماضية.

يبدو أن الفصول المتوترة في العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي ونيمار، قد انتهت بالنظر إلى البوارد التي يظهرها الثنائي في المباريات القليلة الماضية لنادي العاصمة الفرنسية.

الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا منذ تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، كانت متوترة للغاية في غرف ملابس النادي الفرنسي، مع إشارات تؤكد وجود خلاف عميق بين عدد من اللاعبين وعلى رأسهم نيمار مع مبابي.

لكن ما حدث من مبابي يوم الأحد خلال مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الجولة 14 من الدوري الفرنسي 2022-23، يشير إلى فتح صفحة جديدة مع نيمار.

مبابي احتضن نيمار بعد الهدف الذي سجله البرازيلي في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، حيث قام باحتضان زميله وكانت السعادة بادية على وجهه أثناء الاحتفال بالهدف.

العناق الطويل بين مبابي ونيمار أثناء الاحتفال بهدف البرازيلي أمام لوريان أدى إلى إزالة أي شك في أن العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان أصبحت أفضل مما كانت عليه في بداية الموسم.

نيمار ومبابي وصلا إلى باريس سان جيرمان في 2017، وأظهرا دائمًا أنهما مقربان جدًا وعملا سويًا على محاولة جلب لقب دوري أبطال أوروبا إلى "حديقة الأمراء" وهو الأمر الذي لم يتمكنا بعد من إنجازه.