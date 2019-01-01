نهائي كأس مصر 2019 | الموعد، الملعب، القنوات الناقلة، أسعار التذاكر والطريق إلى اللقب

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2019 قبل انطلاقه يوم الأحد القادم، موعد المباراة، القنوات الناقلة، أسعار التذاكر وطريق الزمالك وبيراميدز إلى اللقب

أحمد جمال

انطلقت بطولة كأس مصر 2019 بدءً من الجولة 32 يوم 18 أكتوبر 2018، ويُشارك في هذا الدور من المسابقة 32 فريقاً، 18 منهم هم قوام الدوري المصري الممتاز إضافة إلى 14 فريق متأهلين من الأدوار التمهيدية.

تُعد هذه البطولة هي الأقدم في بلاد الفراعنة، فنسختها الأولى كانت عام 1929 تحت اسم كأس فاروق الذي استمرت به حتى عام 1942، وهذه المسابقة هي الثانية من حيث الأهمية في مصر بعد الدوري الذي تُوج به الأهلي هذا الموسم بعد صراع قوي مع الزمالك غريمه التقليدي حتى الجولات الآخيرة، وهذه النسخة هي النسخة السابعة والثمانون من ثاني أهم بطولة في مصر.

وصل كأس مصر لمراحله النهائية هذا الموسم، بعد ان استطاع الفارس الأبيض أن يحجز مقعداً له في النهائي بتخطيه للاتحاد السكندري في مباراة نصف النهائي عن طريق هدف أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الوقت الإضافي ليتأهل إلى نهائي الكأس للمرة الـ40 في تاريخ النادي في فرصة لتحقيق اللقب الـ27 للقلعة البيضاء، وعلى الجانب الآخر استطاع بيراميدز أن يكون الطرف الثاني في المباراة النهائية بعد انتصاره على بتروجيت بهدفين دون رد بهدفي كلً من إريك تراوري وإبراهيم حسن، وجاء هذا بعدما استطاع نادي الأهرام أن يقصى بطل الدوري المصري من دور الـ16 في مفاجآة من العيار الثقيل، ليتأهل الفريق الأسيوطي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس مصر.

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بالطبع لا نحتاج لشرح أهمية هذه البطولة التي يُشارك حامل اللقب فيها في البطولة الأفريقية، ليس هذا وحسب بل أيضاً يضرب موعداً مع بطل الدوري في لقاء السوبر المصري، ما يعني أننا قد نكون أمام قمة جديدة مطلع الموسم القادم في حالة انتصار الفارس الأبيض على على الأهرام.

وفي هذا التقرير تقدم النسخة العربية من جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2019 الذي يجمع بين الزمالك وبيراميدز، موعد المباراة، القنوات الناقلة، طريق الفريقين نحو اللقب وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019؟

ستنطلق صافرة المباراة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد القادم 8 سبتمبر 2019 ميلاديا، 9 محرم 1441 هجريا، وسيستضيف اللقاء استاد برج العرب بالأسكندرية بعدما تم إخطار الفريقين بنقل المباراة من استاد الأسكندرية إلى استاد برج العرب في الأيام القليلة التي تسبق المباراة.

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موعد مباراة نهائي كأس مصر 2019:

المباراة الملعب الموعد الزمالك - بيراميدز استاد برج العرب الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر 2019؟

سيذاع نهائي كأس مصر 2019 بين الزمالك وبيراميدز على قنوات الدوري المصري الثلاث، دي إم سي سبورت، أون سبورت والنيل الرياضية.

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع بث مباشر ولحظة بلحظة للقاء، وسيقوم هذا البث بتغطية جميع أحداث المباراة وكواليسها، وسيبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث المباشر عبر جول الزمالك - بيراميدز الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON SPORT, dmc SPORT, Nile Sport بث مباشر لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أسعار تذاكر نهائي كأس مصر 2019

تم الموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة نهائي كأس مصر 2019 التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر القادم، وعلى الرغم من عدم إتخاذ قرار تحديد عدد الجماهير المسموح بدخولها إلا أن الاتحاد المصري قد حدد أسعار تذاكر المباراة والتي جائت بسعر 75 جنيهاً لكلً من الدرجة الثانية والثالثة لتصبح درجة موحدة مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية.

بينما تم تحديد سعر تذكرة الدرجة الأولى لتكون ب300 جنيه مصري، في حين طرح تذكرة المقصورة الرئيسية بسعر 750 جنيه.

درجات وأسعار تذاكر كأس مصر 2019:

نوع التذكرة السعر الدرجة الثانية والثالثة 75 جنيه الدرجة الأولى 300 جنيه المقصورة الرئيسية 750 جنيه

مشوار الزمالك وبيراميدز نحو لقب كأس مصر 2018-2019

بدأ الزمالك أنطلاقة نحو نهائي كأس مصر 2019 منذ دور الـ32 عندما تخطى منية سمنود بهدف دون رد، ومن ثم استكمل الفارس الأبيض مشواره بإقصاء الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، قبل أن يعبر من مصر المقاصة ثم الاتحاد السكندري في ربع ونصف النهائي على التوالي.

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مشوار الزمالك نحو نهائي كأس مصر 2019:

الدور المباراة الموعد 32 الزمالك 1 -0 منية سمنود 11 أكتوبر 2018 16 (ثمن النهائي) الزمالك 2 -0 الإنتاج الحربي 23 أكتوبر 2018 8 (ربع النهائي) الزمالك 1 -0 مصر للمقاصة 28 أغسطس 2019 4 (نصف النهائي) الزمالك 1 -0 الاتحاد السكندري

(وقت إضافي) 1 سبتمبر 2019

على الجانب الآخر بدأ بيراميدز مشواره ببداية غير مُبشرة بعد انتصار صعب على طنطا في دور الـ32 بنتيجة (3-2)، ثم فاجئ الجميع بإقصائه لبطل الدوري المصري في دور الـ16، قبل أن يزيح حرس الحدود وبتروجيت بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد.

مشوار بيراميدز نحو نهائي كأس مصر 2019: