"ننتظر هبوط برشلونة" .. رد عنيف على سخرية ليفاندوفسكي من الغريم التقليدي!

رد لم يتوقعه البولندي

يعاني روبرت ليفاندوفسكي من موسم محبط للغاية مع برشلونة على مختلف المستويات، ولكنه لم يفقد روح الدعابة التي عٌرف بها منذ ظهوره.

النجم البولندي حضر حدثًا لإصدار كتاب بعنوان" حكايات التضامن في الرياضة" في مصنع إستريلا دام في برشلونة، وتحدث إلى الإعلامي الشهير سيرجي ماس في حوار غلبت عليه الكوميديا.

إذاعة "راديو ماركا" قالت إن ماس كان على وشك أن يسأل ليفاندوفسكي عن بعض الأمور، ولكنه أعطاه خلفية بسيطة عنه قائلًا:"لن تعرف هذا الأمر لأنك لا تعرفني جيدًا، لأنني من مشجعي إسبانيول".

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وجاء رد نجم برشلونة عليه قائلًا:"أنا آسف للغاية، هل سنرى بعضنا البعض الموسم المقبل؟".

الرد من سيرجي ماس كان صادمًا للغاية حيث قال للبولندي:"حسنًا سيحدث ذلك لو هبط برشلونة إلى الدرجة الثانية".

يذكر أن إسبانيول يعتبر الغريم التقليدي لبرشلونة في كتالونيا، ولكنه هبط إلى دوري الدرجة الثانية وينافس على الصعود إلى الليجا باحتلاله المركز الخامس بجدول المسابقة بفارق 6 نقاط عن ليجانيس المتصدر.