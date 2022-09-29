نلتزم بحماية حقوق الجميع.. قطر ترد على قميص الدنمارك لكأس العالم

قطر تحث الاتحاد الدنماركي على توضيح الصورة بشكل أفضل

رفضت اللجنة العليا لقطر 2022 الاتهامات التي قدمتها شركة "Hummel" الدنماركية بخصوص سلامة وصحة العمال الذين قاموا ببناء ملاعب المونديال.

حيث نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية بيان اللجنة العليا الذي أوضح أن مثل هذه الاتهامات غير صحيحة، وأن الدولة القطرية تلتزم بحماية العمال وسلامتهم.

ماذا جاء في البيان؟

قال المتحدث باسم اللجنة العليا إنه منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم، فإن الحكومة تعمل بجد من أجل ترك إرث اجتماعي كبير من المونديال.

حيث قال: "عملت الحكومة القطرية بجد لضمان أن تترك البطولة إرثًا اجتماعيًا دائمًا، والتزامها بهذا الإرث ساهم في تحقيق الإصلاحات الهامة في نظام العمل، وإصدار القوانين التي تحمي حقوق العمال وتضمن تحسين ظروفهم المعيشية".

وتابع: "لهذا السبب، ندحض ادعاء "هاميل" بأن هذه البطولة كلفت أرواح الآلاف من الناس، بالإضافة إلى ذلك، نرفض تمامًا التقليل من أهمية التزامنا الحقيقي بحماية صحة وسلامة 30 ألف عامل قاموا ببناء ملاعب كأس العالم ومشاريع البطولات الأخرى، ويمتد هذا الالتزام نفسه الآن إلى 150 ألف عامل في مختلف خدمات البطولات و40 ألف عامل في قطاع الضيافة".

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كما اعتبرت اللجنة المنظمة أن "الدول يجب أن تفعل المزيد دائمًا لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدنمارك" وشددت على أن "عمل اللجنة العليا معترف به من قبل العديد من كيانات المجتمع الدولي مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال. كمرجع في المنطقة".

واختتم: "مثل جميع البلدان، فإن التقدم في هذه القضايا هو رحلة بلا خط نهاية، وقطر ملتزمة بهذه الرحلة، إننا نحث الاتحاد الدنماركي على نقل نتيجة اتصالاته الواسعة والعمل مع اللجنة العليا بدقة إلى شركائه في هاميل".

قميص الدنمارك

قدمت شركة الملابس الرياضية "هاميل"، القمصان التي سيرتديها منتخب الدنمارك في كأس العالم، والتي خرجت بتصميم يتهم الدولة المنظمة بعدم مراعاة حقوق العاملين بتشييد ملاعب البطولة .

وأشارت العلامة التجارية إلى أن نيتها هي إرسال رسالة مزدوجة، للإشادة بنجاح الدنمارك في يورو 92 والتحدث عن تلك القضية الأخرى.