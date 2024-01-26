"نكتة قاسية" .. أسطورة ليفربول تخيل أن كلوب يمزح بشأن الرحيل!

أسطورة ليفربول لا يصدق رحيل كلوب...

لم يستوعب جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول والمحلل الرياضي الحالي، الخبر الذي أعلنه يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنهاية رحلته مع الريدز، بشكل مفاجئ.

ونشر نادي ليفربول، بيانًا اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أكد أن فيه أن المدرب الألماني يورجن كلوب، قد قرر ترك منصبه، والرحيل عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "في البداية عندما رأيت أنباء رحيله بنهاية الموسم غرق قلبي، لقد كنت اعتقد أنها خدعة أو نكتة قاسية".

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ويستعد ليفربول تحت قيادة كلوب، لمواجهة نورويتش سيتي، مساء يوم الأحد على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن كلوب انتقل إلى ليفربول في أكتوبر 2015، وحصل مع الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الأوروبي، كأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي.