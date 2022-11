نكاية في رونالدو.. تغريدة "سيئة النية" من مانشستر يونايتد!

ربما يرى البعض هذه التغريدة اعتيادية من حساب رسمي لنادٍ يدعم أحد لاعبيه، لكن يبدو الأمر فيما يتعلق بحالة مانشستر يونايتد وبرونو فيرنانديش مختلفًا بعض الشيء.

الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد غرد عبر تويتر: "صناعتان في المباراة الأولى، وهدفان في الثانية" هذا هو برونو!.

Two assists in the first game, two goals in this one.



That's Bruno.