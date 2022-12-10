نكاية في الأرجنتين .. المغرب تصبح "صديقة الطفولة" للبرازيليين!

دعم جديد لممثل العرب وإفريقيا في المونديال

المنتخب المغربي يحظى بشعبية هائلة في بطولة كأس العالم 2022 بسبب مستوياته المميزة بالبطولة، ولكن الآن سيحصل الأسود على المزيد من الدعم لسبب آخر.

المغرب نجحت في استكمال مغامرتها المميزة في مونديال قطر، بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16، لتصعد لمواجهة البرتغال في دور الثمانية.

وبعد خروج البرازيل من نفس الدور بعد الخسارة من كرواتيا، مع تأهل الغريم التقليدي وهو منتخب الأرجنتين لنصف النهائي بالتغلب على هولندا أمس، الجمعة، ظهر المزيد من الدعم للفريق المغربي.

وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي لشبكة "TNT Sports" البرازيلية الذي أعلن عن الدعم الكامل لمنتخب المغرب في البطولة.

وقال حساب الشبكة في تغريدة :"من الآن فصاعدًا، المغرب هم أصدقائنا منذ الطفولة".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب أمام كرواتيا في نصف نهائي المونديال، بينما يلعب الفائز من المغرب والبرتغال، مع المنتصر من موقعة فرنسا وإنجلترا.