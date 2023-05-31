نقل مدرب الإفريقي للمستشفى .. "مشهد دموي صادم في الملاعب التونسية"

شهدت مباراة الإفريقي والأولمبي الباجي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من إياب مرحلة التتويج بمسابقة الدوري التونسي، أحداثًا دموية صادمة.
وفي الدقيقة 20.. أوقف الحكم "المباراة"؛ بعد أن قامت جماهير الأولمبي الباجي، برمي الحجارة على دكة بدلاء نادي الإفريقي.
وتعرض سعيد السايبي، المدير الفني للنادي الإفريقي، لإصابة قوية؛ حيث سالت الدماء من رأسه؛ بسبب هذه المقذوفات.
وتدخلت سيارات الإسعاف على الفور، وقامت بنقل السايبي إلى المستشفى؛ حيث من المقرر اتخاذ عقوبات ضد الأولمبي الباجي؛ قد تصل إلى خصم نقاط وحرمانه من جماهيره.
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفريقي، يحتل المركز الثاني في مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النجم الساحلي "المتصدر".
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