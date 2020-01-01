نقل ديل بييرو إلى المستشفى بسبب آلام حادة

أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو إلى المستشفى

نقل أليساندرو ديل بييرو أسطورة نادي يوفنتوس إلى المستشفى في لوس أنجلوس بسبب شعوره بآلام حادة ومغض كلوي.

وأعلن ديل بييرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أنه في المستشفى في الوقت الحالي بسبب مغض كلوي.

وعلق نجم السيدة العجوز التاريخي: "مازلت لا أستطيع تصديق قدرة شيء صغير حجمه ثلاثة ملليمترات فقط على التسبب في مثل هذا الألم الشديد"

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وظهر ديل بييرو مرتديًا الكمامة الطبية في الصورة التي نشرت له من داخل المستشفى التي نقل إليها اليوم الأحد، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

وخشي البعض أن يكون ديل بييرو قد ارتدى الكمامة بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد، ولكن الأمر كان مجرد إجراء احترازي لمنع العدوى.

وحسب ما ذكرته المصادر الإيطالية أن الكمامة كانت من ضمن الإجراءات الوقائية التي يتخذها سكان العالم من المشاهير وغير المشاهير لمواجهة فيروس كورونا.

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يذكر أن أليساندرو ديل بييرو كان قد ظهر في أكثر من بث مباشر رفقة أساطير إيطاليا من نفس الحقبة خلال فترة الحجر الصحي التي توقفت فيها كرة القدم.