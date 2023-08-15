نقطة ضوء وسط ظلام الإصابات .. ريال مدريد يستعيد أحد نجوم الدفاع!

ريال مدريد يعاني من كثرة الإصابات طويلة الأمد منذ انطلاق الموسم الجديد..

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني بعض الأخبار السارة وسط عتمة الإصابات التي ضربت لاعبيه، وعلى رأسهم البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدير ميليتاو بالرباط الصليبي اللذان انتهى موسمهما نظريًا.

الأنباء السارة التي تخص لاعبي ريال مدريد المصابين تتعلق بالظهير الفرنسي فيرلان ميندي، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الكلاسيكو الودي أمام برشلونة في الولايات المتحدة أثناء فترة التحضير لموسم 2023-2024.

ميندي عاد أخيرًا إلى تدريبات ريال مدريد مساء الإثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة يوم الأحد بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة في افتتاح "لا ليجا"، لكنه بدأ المران بصورة فردية على العشب ومع الكرة بصورة طبيعية، لكن دون الانخراط في المران الجماعي مع بقية اللاعبين.

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التقديرات الأولية لإصابة ميندي كانت تؤكد أن غيابه سيمتد لأسبوعين على أقل تقدير، ومع عودته إلى المران الفردي، فمن المحتمل أن يكون متاحًا لمواجهة ألميريا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، إذا ما سارت الأمور بصورة طبيعية.

وعلى صعيد الإصابات أيضًا، فإن داني سيبايوس يواصل التعافي من الإصابة العضلية التي ضربته قبل انطلاق فترة التحضير في الولايات المتحدة، حيث يتدرب بصورة منفردة في صالة الألعاب الرياضية لمواصلة التعافي، ومن المحتمل أن يعود إلى المران بصورة طبيعية خلال أسبوع على الأكثر.