“نقدم لكم بيتزا ألقاب هاري كين”.. مطعم شهير يسخر من نجم بايرن ميونخ!

مطعم بيتزا شهير يسخر من هاري كين...

سخر مطعم بيتزا إنجليزي شهير، من هاري كين، نجم بايرن ميونخ، بعد خروجه مع فريقه من دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد، لينهي كين موسمه الأول مع الفريق البافاري دون أي بطولة.

وودع بايرن ميونخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليفشل الفريق البافاري في الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

وسخر مطعم " دومينوز بيتزا" من فشل هاري كين، في تحقيق أي بطولة خلال مسيرته حتى الآن، وسيتعين عليه الانتظار لموسم آخر مع بايرن ميونخ، ليحقق أول بطولة.

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ونشر الحساب الرسمي لمطعم البيتزا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة علبة فارغة وعلق عليها وكتب: "نقدم لكم بيتزا ألقاب هاري كين".

جدير بالذكر أن هاري كين، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 36 هدفًا، وأمامه فرصة لزيادة عدد أهدافه عندما يلعب أمام فولفسبورج يوم الأحد القادم في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.