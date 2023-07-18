"لن نقبل بسياسة مشي حالك" .. رضوخ الهلال أمام ياسر الشهراني يثير غضب الجماهير

جماهير الهلال تنتفض خوفًا على مستقبل الفريق الأول!

يبدو أن جماهير نادي الهلال، ليست راضية تمامًا، على صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي، وترى أنها لا تلبي كامل الاحتياجات الفنية.

الهلال تعاقد مع 3 صفقات رسمية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وبعد هذه الصفقات الثلاث.. تعمل الإدارة الهلالية حاليًا، على التعاقد مع قلب هجوم عالمي؛ مع أنباء عن اقتراب النادي، من التوقيع مع الصربي أليكساندر ميتروفيتش، من فولهام الإنجليزي، وسط تجاهل تام لمركز الظهير الأيسر.

هذا التجاهل، دفع عشاق الزعيم؛ لتدشين هشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، باسم "#الظهير_الايسر_مطلب_الهلاليين".

سر الانتفاضة الجماهيرية لتدعيم مركز الظهير الأيسر

جماهير نادي الهلال، ترى أنه من المستحيل، الاعتماد على ياسر الشهراني، كثير الإصابات والذي انخفض مستواه في الفترة الماضية، في موسم كامل شاق؛ سيشهد العديد من البطولات "الداخلية والخارجية".

كما رفض عشاق الفريق الأزرق، ما أطلقوا عليه اسم "سياسة مشي حالك"، بالاعتماد على لاعبين في غير مركزهم، مثل سعود عبد الحميد ومحمد البريك وحامد اليامي، وذلك بالدفع بهم في الظهير الأيسر.

وطلب الهلاليون، التعاقد مع بعض الأسماء العالمية؛ لتدعيم هذا المركز؛ مثل البرتغالي جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أو البرازيلي إيرتون لوكاس، ظهير أيسر فلامنجو البرازيلي.

وحاول الهلال في وقتٍ سابق، التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا؛ إلا أن الأخير رفض الأمر، مفضلًا الالتحاق بمواطنه سيرجيو بوسكيتس، والأسطورة ليونيل ميسي، في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ومنذ ضياع صفقة ألبا، لم يتحرك الهلال بشكل جدي، للتعاقد مع ظهير أيسر عالمي؛ الأمر الذي دفع جماهير الفريق الأول، للانتفاضة عبر موقع "تويتر"، وتدشين هذا الهاشتاج.