رغم نفيها انفصال الثنائي .. والدة رونالدو تستعين بالسحر والشعوذة ضد جورجينا!

توتر كبير في منزل كريستيانو رونالدو!

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لا يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يعيش حياة عائلية مستقرة؛ فكل يوم خبر جديد عن توتر العلاقة بينه وبين جورجينا رودريجيز، أم بناته، أو بينها وبين والدته.

وانتشرت تقارير عن قرب انفصال كريستيانو عن جورجينا نفتها الأخيرة وإن كانت بشكل غير مباشر. كما نفتها والدته دولوريس أفيرو.

وبحسب برنامج 'Socialité' التلفزيوني الإسباني فإن السبب الرئيس في خلافات الثنائي هو عدم إعجاب أو حب دولوريس أفيرو والدة كريستيانو بجورجينا ورغبتها في انفصالها عن ابنها.

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تقارير أكدها ماهوني فيدينتي، أحد المقربين من أصدقاء كريستيانو، والذي اتهم والدة الأخير بالقيام بأعمال سحر ضد جورجينا لتترك نجلها.

وأكد فيدينتي "لم ترغب في أن يتزوجها أو أن تنجب أطفالًا منه. قالت له: هل تعلم يا بني لا أرغب في وجود جورجينا في منزلي".

ورغم ما يشيعه المقربون من كريستيانو وجورجينا فقد ظهرت جورجينا رفقة أطفالها وجدتهم دولوريس في صورة مؤخرًا.

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