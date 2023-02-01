نفوذ لابورتا .. وكيلة أعمال هالاند لن تقول لا لرئيس برشلونة!

تحدثت رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال إرلينج هالاند، عن علاقتها القوية برئيس نادي برشلونة جوان لابورتا.
ونجحت بيمنتا في إتمام صفقة انتقال لاعبها النرويجي، إيرلينج هالاند من بورسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي.
وفي حديث مع صحيفة "آس" قالت بيمنتا عند سؤالها عن علاقتها برئيس برشلونة:" لا يمكن أن يطلب مني لابورتا أي شيء في كرة القدم، هذا ليس عادلًا، لأنني سأقول له دائمًا نعم".
وتحدثت نجلة وكيل الأعمال الشهير، الراحل رايولا عن علاقتها القوية برئيس نادي برشلونة، والتي تتجاوز الطبيعة المهنية كثيرًا.
جدير بالذكر، حاول النادي الكتالوني التحرك الصيف الماضي من أجل ضم هالاند لكامب نو، ولكن المشكلات المالية التي يقع بها برشلونة، منعته من إكمال السباق للتعاقد مع المهاجم النرويجي.
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