نفس أصول مبابي.. البرازيل تكرم فينيسيوس جونيور "الكاميروني!"

أصول مشتركة لنجمي ريال مدريد

بدأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حملة لتتبع أصول لاعبيه وإلى أين يعودون من البلدان المختلفة.. والمذهل كان النتيجة النهائية الخاصة بالنجم فينيسيوس جونيور.

فقبل مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، تم تكريم فينيسيوس جونيور بإعطائه شهادة من قبل ممثلي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

هذه الشهادة لم تكن إلا اعترافًا بأصول الحامض النووي "DNA" الخاص بفينيسيوس جونيور والمنتمية لدولة إفريقية معروفة ولها باع في كرة القدم، وهي الكاميرون.

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وهاجر مئات الآلاف من الأفارقة إلى أمريكا الجنوبية واستوطنوا البرازيل في حقب تاريخية مختلفة، لذا تنحدر أصول العديد من البرازيليين إلى القارة الإفريقية.

اللافت أكثر، أن فينيسيوس بذلك يشترك في أصوله مع زميله في ريال مدريد، كيليان مبابي، الذي تعود أصوله إلى الكاميرون من ناحية والده.