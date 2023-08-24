نفس الإصابة القديمة .. برشلونة يتلقى ضربة جديدة بغياب طويل لبيدري!

برشلونة أكد إصابة نجم الوسط وغيابه لفترة غير محددة..

تلقى نادي برشلونة الإسباني أخبارًا في غاية السوء، بعدما أعلن "البلوجرانا" رسميًا عن تعرض نجمه بيدري لإصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للساق اليمنى، وغيابه عن الملاعب لحين تطور حالته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الإصابة التي تعرض لها بيدري هي ذاتها التي ضربته في فبراير الماضي، وأدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، وهو ما يعني أن بيدري سيغيب لعدة أسابيع على أقل تقدير.

وحسب التقديرات الأولية، فإن بيدري سيغيب عن برشلونة على الأقل حتى نهاية فترة التوقف الدولي في نهاية سبتمبر المقبل.

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إصابة بيدري تزيد من معاناة برشلونة، حيث انضم إلى رونالد أرواخو الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لخطط تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا"، بالنظر إلى أن الثنائي من بين أهم اللاعبين بالنسبة له.

وتواصل الإصابات مطاردة بيدري في آخر موسمين، وذلك منذ موسمه الأول كلاعب في برشلونة والذي لعب فيه كل البطولات الممكنة بما في ذلك كأس العالم والألعاب الأولمبية.

وتعرض بيدري للعديد من الإصابات العضلية التي حرمته من الاستمرارية المطلوبة كلاعب في برشلونة، والآن يعاني من سوء حظ جديد سيمنعه من مساعدة فريقه في الأسابيع القادمة.