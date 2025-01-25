نفد صبر النادي.. برشلونة يجبر دي يونج على خيارين بشأن مصيره

ما خطة البارسا؟

استبعد مسؤولو برشلونة إمكانية توقيع نجم الفريق فرينكي دي يونج على عقد جديد، خلال الفترة الحالية.

وتمكن البارسا من تجديد عقد بعض لاعبي الفريق خلال الأيام الماضية، لكن المفاوضات مع دي يونج متوقفة حاليًا.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فلا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تحركات بشأن النجم الهولندي.

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وأضافت: "لا يخطط برشلونة للتحدث مع اللاعب الهولندي حتى شهر يونيو المقبل، حيث استنفد وكلاءه صبر النادي".

وأوضحت: "الخيارات على الطاولة: إما أن يجدد عقده بالأرقام التي يستطيع برشلونة دفعها، أو يكون قابلًا للبيع (ينتهي عقده في صيف 2026.

وختمت: "إذا كان قراره الاستمرار لنهاية عقده والرحيل مجانًا، فإن فرص دخوله الفريق ستكون ضئيلة، لا يرغب برشلونة في وجود أي لاعب بعقد لمدة عام واحد فقط، كما لا يرغب في إعارة لاعبين ودفع جزء كبير من رواتبهم".