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كأس الاتحاد الأفريقي

نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

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من سيحسم لقب الكونفدرالية لصالحه؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الزمالك، عن نفاد تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك سيستضيف نظيره نهضة بركان، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

رئيس الزمالك وجه الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء، والتي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة، لمؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الزمالك مساء أمس الخميس، على موافقة الجهات الأمنية، على حضور 50 ألف مشجع، بعدما كان المسموح حضور 40 ألف.

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نهضة بركان فاز على الزمالك في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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