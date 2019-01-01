نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

من سيحسم لقب الكونفدرالية لصالحه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الزمالك، عن نفاد تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك سيستضيف نظيره نهضة بركان، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

رئيس الزمالك وجه الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء، والتي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة، لمؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي.

إدارة الزمالك تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية 🎫

ورئيس النادي يوجه الشكر للجماهير، بعدما حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الأفريقي🙌🔴⚪️ pic.twitter.com/Tge02aJCzd — جول مصر (@goaleg) May 24, 2019

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الزمالك مساء أمس الخميس، على موافقة الجهات الأمنية، على حضور 50 ألف مشجع، بعدما كان المسموح حضور 40 ألف.

نهضة بركان فاز على الزمالك في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.