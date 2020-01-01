الاتفاق يُحاول تجهيز نعيم السليتي لمواجهة الهلال

المهاجم غائب للإصابة

طلب خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي من جهازه الطبي سرعة تجهيز مهاجم الفريق نعيم السليتي ليكون جاهزًا لخوض مباراة الهلال في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المهاجم التونسي كان قد تعرض لإصابة خلال التدريبات لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي في نهاية يناير الماضي، وقد غاب عن المباراة بجانب المباريات التالية ضد الأهلي والحزم والفيصلي.

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وقد سافر اللاعب التونسي للإمارات حيث خضع هناك لفحوصات طبية في أحد المراكز الطبية المتقدمة بعد أسبوعين تقريبًا من علاجه في السعودية وعدم تحسن حالته، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية في بداية مارس القادم استعدادًا لمواجهة الهلال في السابع من نفس الشهر.

يُشار لأن الاتفاق ضم السليتي لاعب منتخب تونس من نادي ديجون الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو تقريبًا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ويُقدم اللاعب موسمًا جيدًا جدًا في الدوري السعودي وقد لعب 15 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، وسجل أيضًا هدفين خلال 3 مباريات ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ11 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، ويستعد لمواجهة أبها مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ20 من البطولة.