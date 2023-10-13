"نعم للشتيمة ولا للفيشار!" .. تعليق غريب من مدرب البرازيل بشأن واقعة نيمار

مدرب البرازيل يتحدث عن واقعة رمي الفيشار على نيمار

علق فيرناندو دينيز المدير الفني للمنتخب البرازيلي، على واقعة إلقاء الفيشار على النجم نيمار جونيور، عقب مباراة فنزويلا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقام أحد جماهير المتواجدة في ملعب مباراة البرازيل وفنزويلا، بقذف علبة فيشار على نيمار أثناء خروجه من الملعب، الأمر الذي استفز نجم الهلال وقام بتوجيه عبارات غاضبة تجاه المشجع.

وقال دينيز خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أرفض تمامًا ما فعله المشجع، أن يقوم بتوجيه الشتيمة إلى نيمار لا بأس في هذا، ولكن رمي كيس فيشار أمر لن يُفيد أحد".

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وتابع مدرب البرازيل: "إنه عدم احترام تجاه أولئك اللاعبين الذين جاءؤا من أجل اللعب وحاولوا بذل قصارى جهدهم".

وأشار دينيز إلى أن فريقه أهدر الكثير من الفرص من أجل تسجيل أهدافًا أخرى، ولذلك استقبل هدف التعادل ولم يتمكن من تحقيق الفوز.