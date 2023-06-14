نعم لزيدان ولا لليفاندوفسكي.. الكشف عن تدخلات مبابي في باريس سان جيرمان!

هل سيترك كل ذلك من أجل ريال مدريد؟

في الميركاتو الماضي، نجح باريس سان جيرمان في إقناع كيليان مبابي بالتجديد من خلال سلسلة من الوعود المادية والمعنوية له في النادي ثم أرسل المهاجم خطابًا رسميًا للنادي يعبر فيه عن عدم تجديده حتى عام 2025 وما بعده في بند إضافي موجود بعقده.

وعدت إدارة باريس سان جيرمان مبابي بأشياء كثيرة، حيث وصل لويس كامبوس المقرب لمبابي إلى منصب المدير الرياضي، كما تمت إضافة أسماء عديدة ممن يفضلهم مبابي إلى مناصب هامة في النادي.

كما فعلت إدارة ناصر الخليفي المستحيل للتعاقد مع زين الدين زيدان المدرب الذي وُعد به مبابي، لكن المدرب المارسيلي رفض جميع العروض التي جاءت في طريقه لأنه كان مهووسًا بقيادة المنتخب الفرنسي.

مبابي أيضًا وفقًا لصحيفة "آس" كان السبب في قول "لا" واضحة لانضمام روبرت ليفاندوفسكي إلى باريس سان جيرمان، وهو ما أدى بالمهاجم البولندي إلى الانضمام لبرشلونة في نهاية المطاف.