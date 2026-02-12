"نعم سيدي، أستطيع الرقص" - كلمات أغنية الاحتفال الاسكتلندية ولماذا أصبحت نشيدًا وطنيًا

عادتاسكتلندا إلى بطولة كبرى لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا عندما حجزت مكانها في يورو 2020، وسرعان ما تبنى جيش التارتان نشيدًا غير رسمي.

عندما أنقذ ديفيد مارشال ركلة جزاء ألكسندر ميتروفيتش ليمهد الطريق إلى بطولة أمم أوروبا، انفجرت الأمة في جوقة من "Yes Sir, I Can Boogie". حصل مارشال نفسه على أغنية تكريم خاصة به، لكن أغنية ديسكو باكارا التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1977 هي التي ستبرز بشكل أكبر في هامبدن بارك وما بعده في السنوات القادمة.

لذا، إذا كنت تريد أن تراجع كلمات الأغنية قبل كأس العالم 2026 أو كنت ببساطة فضوليًا لمعرفة ما يدور حولها، فإن GOAL تقدم لك جميع تفاصيل النشيد الوطني غير الرسمي الجديد لاسكتلندا

كلمات أغنية "Yes Sir, I Can Boogie"

سيدي

عيناك مليئتان بالتردد

مما يجعلني أتساءل

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه

أمم، حبيبي

أريد الحفاظ على سمعتي

أنا مثيرة

جربني مرة واحدة وستتوسل للمزيد

أوووه!

نعم سيدي، أستطيع الرقص

لكنني أحتاج إلى أغنية معينة

أستطيع الرقص طوال الليل!

نعم سيدي، أستطيع الرقص إذا بقيت، لن تخطئ

أستطيع الرقص طوال الليل!

لا يا سيدي،

لا أشعر برغبة كبيرة في التحدث

ولا المشي

تريد أن تعرف إذا كنت أستطيع الرقص...

نعم سيدي

لقد أخبرتك بالفعل في المقطع الأول

وفي الكورس

لكنني سأعطيك فرصة أخرى...

أوووه!

نعم سيدي، أستطيع الرقص

لكنني أحتاج إلى أغنية معينة

أستطيع الرقص طوال الليل!

نعم سيدي، أستطيع الرقص إذا بقيت، لن تخطئ

أستطيع الرقص طوال الليل!

أوووه!

نعم سيدي، أستطيع الرقص

لكنني أحتاج إلى أغنية معينة

أستطيع الرقص طوال الليل!

نعم سيدي، أستطيع الرقص إذا بقيت، لن تخطئ

أستطيع الرقص طوال الليل!

أوووه!

نعم سيدي، أستطيع الرقص

لكنني أحتاج إلى أغنية معينة

أستطيع الرقص طوال الليل!

نعم سيدي، أستطيع الرقص إذا بقيت، لن تخطئ

أستطيع الرقص طوال الليل!

أوه!

نعم سيدي، أستطيع الرقص

لكنني أحتاج إلى أغنية معينة

أستطيع الرقص طوال الليل!

نعم سيدي، أستطيع الرقص إذا بقيت، لن تخطئ

أستطيع الرقص طوال الليل!

*يُغنى أحيانًا "بوغي-ووغي"

لماذا يغني مشجعو اسكتلندا "نعم سيدي، أستطيع الرقص"؟

تم اعتماد أغنية "نعم سيدي، أستطيع الرقص" في الأصل تكريماً للمدافع أندرو كونسيدين من فريق أبردين بعد أن شارك في فيديو مضحك للأغنية في حفل توديع العزوبية الخاص به.

كان كونسيدين جزءًا من منتخب اسكتلندا الذي تأهل إلى يورو 2020، وسرعان ما أصبحت الأغنية ناجحة في غرفة الملابس قبل أن ينتشر مقطع فيديو للاعبين وهم يحتفلون بها.

كان نجم الدونز في قلب الغناء والرقص، إلى جانب سكوت ماكتوميناي وأندرو روبرتسون وكيران تيرني. لسوء الحظ، غاب جون ماكجين وريان كريستي عن "البوجي" من أجل الخضوع لاختبار تعاطي المخدرات الذي فرضته الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تبنى المشجعون الأغنية الجذابة، حتى أن قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لأسكتلندا روجت لقائمة أغاني على Spotify تضم الأغنية للمشجعين قبل المباريات.

من هن باكارا؟

باكارا هو اسم الثنائي الغنائي الإسباني مايتي ماتيوسوماريا مينديولا، اللذين غنيا أغنية "Yes Sir, I Can Boogie" التي حققت نجاحًا كبيرًا عام 1977.

أصدرت الفرقة أربعة ألبومات استوديو، بما في ذلك الألبوم الأول الذي يحمل نفس الاسم والألبومات التالية Light My Fire و Colours و Bad Boys.

Yes Sir, I Can Boogie هي بلا شك أغنيتهم الأكثر مبيعًا، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في قوائم الأغاني الفردية في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا الغربية وهولندا.

ما هو النشيد الرسمي لكرة القدم في اسكتلندا؟

Flower of Scotland هو اسم النشيد الرسمي لكرة القدم في اسكتلندا. كتبها الموسيقي الشعبي روي ويليامسون، الذي كان عضوًا في فرقة The Corries.

يتم عزف الأغنية، التي يستخدمها أيضًا فريق اتحاد الرجبي الاسكتلندي، قبل المباريات الدولية، كما هو معتاد، وأحيانًا يتم عزفها أثناء المباراة.

بينما يظل النشيد الرسمي لاسكتلندا هو نشيد المملكة المتحدة - God Save the King - أصبح Flower of Scotland النشيد الفعلي.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 اقرأ المزيد عن زهرة اسكتلندا

