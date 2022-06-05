"نظام اللعب المالي النظيف يسبب مشكلات بالدوري السعودي"

عمل اللجنة التأسيسية للعب المالي العادل يبدأ في 30 من يونيو الجاري

رغم تأييد الإعلامي الرياضي طارق كيال لتطبيق نظام اللعب المالي النظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا أنه يعتقد أنه سيسبب بعض المشكلات، معولًا على الاستراتيجيات التي سيتم السير عليها من قبل اللجنة.

30 يونيو بداية عمل اللجنة:

قبل يومين، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا أنه اللجنة التأسيسية للعب المالي العادل ستبدأ عملها في 30 من يونيو الجاري.

عمل هذه اللجنة سيكون بالتعاون المشترك مع لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، بهدف ضبط مصروفات الأندية، والحد من الديون التي تتراكم بشكل كبير.

نظام اللعب المالي النظيف مُطبق منذ سنوات في الكثير من الدوريات الأوروبية، لكن لجأت إليه السعودية مع زيادة مصروفات الأندية بشكل مبالغ به في السنوات الأخيرة مقارنةً بالإيرادات، مع زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وعدم وجود سقف للرواتب.

لماذا سيسبب اللعب المالي النظيف مشكلة في الدوري السعودي؟

كيال يرى أن الفوارق بين الأندية الغنية والفقيرة ستتسع بشكل كبير من وراء هذا النظام، مطالبًا الأندية بالحفاظ على ميزانياتها، بهدف نجاح عمل اللجنة.

وقال كيال، خلال تصريحاته ببرنامج "كورة روتانا": "نظام اللعب المالي النظيف ممتاز، لكنه سيسبب مشكلات بين الأندية القوية والغنية والأندية الفقيرة التي لا تملك دخل، الأندية التي لديها إمكانيات عالية هي التي ستستفيد أكثر من التعاقد مع لاعبين أكثر من أندية أخرى".

وأضاف: "في الأخير النظام سيطبق على الكل، على جميع الأندية أن تحافظ على ميزانياتها وأن تدخل إيرادات تعادل مصروفاتها، لأن الديون تسبب مشكلات في الأنظمة الدولية والمحلية وفيفا وخصم نقاط ودوامة".

طارق كيال اختتم: "حقيقةً أنا مع النظام، لكن التطبيق بالنسبة لإمكانيات الأندية هذا ما ستقرره لجنة الكفاءة المالية مع النظام العادل، لدراسة مشكلات الأندية، ووضع الاستراتيجيات الكاملة لتطبيق هذا النظام".

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