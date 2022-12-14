"نطلب من الجماهير أن يؤمنوا بنا" .. رسالة خاصة من ميسي إلى الأرجنتين

ميسي سعيد بالوصول إلي نهائي المونديال

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن سعادته بتأهل بلاده إلى نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعد عبور عقبة كرواتيا.

الأرجنتين انتصر على كرواتيا بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس العالم، وشهد اللقاء تألق ميسي حيث سجل هدف وصنع هدفين.

وقال نجم الكرة الأرجنتينية عقب اللقاء: "لا أعرف ما إذا كانت هذه هي أفضل بطولة لي أم لا، لقد استمتعت بهذا كثيرًا، لفترة طويلة كنا واثقين من أن هذه المجموعة ستنجح، نحن نعرف ما نحن عليه ونطلب من الجماهير أن يؤمنوا بنا، لقد مرت الأمور في ذهني ومن المثير للغاية أن أرى كل هذا".

وأتم: "ما عشناه في كأس العالم بأكملها رائع، والآن نحن نذهب للمباراة الأخيرة، وهذا ما أردناه، لقد مررنا بمواقف صعبة، ومواقف أخرى جيدة للغاية واليوم نحن نعيش شيئًا مذهلًا، أنا أستمتع بها مع كل هؤلاء الأشخاص، أتخيل أنه يجب أن يكون جنونيًا".

يذكر أن منتخب الأرجنتين ينتظر معرفة خصمه في النهائي، بعد تحديد الفائز من فرنسا والمغرب مساء اليوم الأربعاء.