"برشلونة امتثل للقواعد".. نص قرار المجلس الأعلى للرياضة بتسجيل أولمو وفيكتور

"من المصلحة العامة"

لا يتوقف الجدل في الوسط الرياضي الإسباني حول قرار المجلس الأعلى للرياضة السماح لبرشلونة بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة النادي.

ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا تسجيل الثنائي بعد انتهاء المهلة المحددة (31 ديسمبر 2024)، دون وصول برشلونة إلى قاعدة (1:1) المتعلقة باللعب المالي النظيف، لكن المجلس الأعلى سمح بتسجيل اللاعبين كإجراء احترازي، لحين إصدار حكم نهائي في القضية (في أبريل المقبل).

وكشفت صحيفة "دياريو آرا" الكتالونية، عن جزء من نص قرار المجلس الأعلى للرياضة، والذي أكد أن "برشلونة امتثل للمواعيد النهائية، وقدّم الوثائق التي تثبت الامتثال لقواعد الرقابة الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب في الميزانية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في ضوء هذا القرار، تجدر الإشارة إلى أن النادي قدّم الوثائق التي تثبت الامتثال لقواعد الرقابة الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب في الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وأبلغت الليغا النادي بموافقة هيئة التحقق من الميزانيات بتاريخ 3 يناير 2025".

وحسب القرار: "ما إذا تم إرسال الوثائق أم لا ضمن المهلة وما إذا كان ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تمديد التراخيص أم لا، سيتم تحليله في الوقت الذي يتم فيه تناول جوهر القضية".

كما يستند المجلس الأعلى للرياضة إلى "حق داني أولمو وباو فيكتور في العمل، وحقيقة أنه من المصلحة العامة، أن يتمكنا من اللعب في المسابقات المحلية بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحق بهما إذا لم يتمكنا من اللعب مع المنتخب الإسباني".