نصيحة هلالية لأحمد حجازي ورد صاعق من جمال عارف

كلاسيكو الهلال والاتحاد الأخير انتهى بالتعادل

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رغم انتهاء مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روش السعودي مذ عدة أيام، إلا أن الجدل والنقاش حول أحداثها لم يتوقف أبدًا وقد طال المصري أحمد حجازي مدافع وقائد العميد.

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اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 شهد أحداثًا تحكيمية مثيرة للجدل كما تضمن عديد لقطات الاحتكاك بين اللاعبين، وقد اتهم الهلاليون حجازي بالاعتداء على ميشايل وطالبوا بعقابه من لجنة الانضباط وأخلاق اللاعبين.

الناقد الرياضي خالد الدلاك وجه نصيحة للاعب المصري طالبه خلالها بالعقلانية والمسؤولية وضبط ردود فعله وترك التصرفات الخارجة من المنافسين للجنة الانضباط، وقد تلقى الصحفي الهلالي ردًا عنيفًا من زميله جمال عارف.

الصحفي الاتحادي المخضرم طالب الدلاك بتوجيه نصيحته تلك لجناح الهلال ميشايل بعد استفزازاته للاعبي الاتحاد خلال المباراة الأخيرة، على حد قوله، كما شدد على ضرورة أن يختار كلماته بعناية حال أراد توجيه النصيحة لأحدهم.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ63 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ60، فيما خرج الهلال من حسابات المنافسة تمامًا.

Shahid