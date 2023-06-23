نصيحة ميسي تدفع برشلونة نحو التعاقد مع "الأفضل في الأرجنتين"

نصيحة ظل تشافي محتفظًا بها لسنوات

يستهدف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو نجم فياريال هذا الصيف، وفقًا للنصيحة التي تلقاها من نجم الفريق السابق ليونيل ميسي.

اسم صاحب الـ27 سنة يتردد بشكل مستمر خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن الأهداف المقترحة لتدعيم صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن تشافي أخبر إدارة برشلونة خلال الاجتماع الذي تم قبل عشرة أيام، أنه يريد التعاقد مع لو سيلسو في حالة انتهاء أزمة اللعب المالي النظيف.

ويأتي ذلك بسبب المحادثة التي خاضها تشافي مع ميسي قبل بضع سنوات، حيث قال له الأرجنتيني أن مواطنه لو سيلسو هو اللاعب الأفضل في صفوف منتخب بلاده بتلك بالفترة.

ومنذ ذلك اليوم بدأ تشافي في متابعة لو سيلسو من خلال تجاربه في باريس سان جيرمان، ريال بيتيس، توتنهام وأخيرًا في فياريال، ويعتبره بمثابة اللمسة الأخيرة على الكعكة الخاصة بمشروعه في النادي الكتالوني.

ومن أكثر العوامل التي جذبت تشافي نحو لو سيلسو، هو تعدد استخدامات اللاعب الأرجنتيني في خط الوسط وإجادته للمسة الأخيرة وصناعة الفرص.

وفي الوقت الحالي يضع برشلونة الأولوية للتعاقد مع لاعب وسط دفاعي آخر بعد ضم إلكاي جوندوان، وبعدها سيتم توجيه الأنظار نحو لو سيلسو الذي سيعود إلى توتنهام بعد انتهاء إعارته مع فياريال، وستحاول إدارة برشلونة ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.