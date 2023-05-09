رسالة هامة تخص ليونيل ميسي .. هل يستجيب الهلال لنصيحة “فيفا”

المفاوضات مع ميسي دخلت مرحلة متقدمة

shahid

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم بنصيحة لنادي الهلال السعودي بشأن المفاوضات مع النجم ليونيل ميسي، وذلك عبر تغريدة نشرها حساب فيفا العربي عبر تويتر صباح اليوم الثلاثاء.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

مفاوضات الهلال مع ميسي دخلت مرحلة جديدة تمامًا بعد تأكيد العديد من المصادر يوم أمس، وأبرزها برنامج "El Chiringuito" الإسباني، موافقة اللاعب على العرض السعودي مفضلًا إياه على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والعودة إلى برشلونة.

"El Chiringuito" أوضح أن ميسي سيلعب الموسم القادم في دوري روشن السعودي وسيُرافقه نجم وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس الذي وافق على توقيع عقد يمتد لعامين مع الهلال، مع إمكانية وصول جوردي ألبا كذلك حال نجح في فسخ عقده بالتراضي مع برشلونة، إذ ينتهي عقده صيف 2024.

تويتر فيفا نشر صورة للنجم الأرجنتيني من تتويجه بكأس العالم قطر 2022 وعلق ناصحًا للهلال ومسؤوليه بالإيمان بتحقيق الأحلام والبعد عن اليأس وكلام المحبطين، وقد رأى البعض أن تلك التغريدة تلميحًا شديدًا لنجاح المفاوضات بين الطرفين.

إذ جاء فيها "مهما أخبروك بأنه محال، وأن ما تحلم به خيال، أوقد لنفسك حُلمك وسيُصبح سهل المنال!".



يُشار إلى أن الهلال خسر هذا الموسم كأس العالم للأندية وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، كما خرج من حسابات التنافس على لقب الدوري، فيما سيواجه الوحدة يوم 12 مايو الجاري في نهائي كأس الملك.

Shahid