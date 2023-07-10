نصيحة من 2021 .. السير أليكس فيرجسون يحدد القائد المثالي لمانشستر يونايتد!

إريك تين هاج يستعد لتعيين أول قائد منذ بدء تدريب مانشستر يونايتد..

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتغيير قائده، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل هاري ماجواير، ويبدو أن السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري للشياطين الحمر قد حدد مسبقًا الصفات الضرورية في القائد الجديد.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يستعد لاختيار أول قائد خلال فترة ولايته، بعد أن وصل إلى النادي ليجد أن ماجواير هو اللاعب الذي يحمل شارة القيادة، إلا أن المدافع الإنجليزي الدولي خرج من خطط المدرب الهولندي.

فيرجسون، وفي تصريحات أدلى بها عام 2021 قال: "القائد يجب أن يتمكن من اتخاذ قرار على أرض الملعب، ويجب أن يملك الكرة لتوجيه اللاعبين".

وأضاف: "قد يكون التشجيع الذي يجب أن يقدمه لهم القائد في بعض الأحيان متقلبًا للغاية وكان كذلك ، ويجب أن يحبه اللاعبون".

التقرير أكد أن ماجواير سيتم تجريده من شارة القيادة في كل الأحوال، مع تعيين البرتغالي برونو فيرنانديش، خاصة وأنه ارتدى شارة القيادة في وقت طويل خلال الموسم الماضي.

ويبدو أن تصريحات فيرجسون السابقة تتوافق مع رؤية تين هاج حاليًا، وهي النصيحة التي سيعمل بها المدرب الهولندي مستقبلًا.