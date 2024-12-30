بعد احتفاله المثير للجدل.. نجم برشلونة السابق يحرض آرنولد على الانضمام لريال مدريد!

هل يستمع آرنولد لنصيحة نجم برشلونة؟

وجه جاري لينيكر أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، نصيحة إلى ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب ليفربول، بشأن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وارتبط آرنولد، بالانتقال إلى ريال مدريد، في الصيف القادم، بعد نهاية عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وفي الأيام الماضية، انتشرت تقارير تفيد بأن إدارة الميرينجي، أتمت اتفاقها مع اللاعب، واقتربت من حسم الصفقة.

وساهم آرنولد، في فوز فريقه على وست هام، مساء أمس الأحد بخمسة أهداف دون رد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل هدفًا، وأثار حيرة الجميع بعد احتفاله، وفسره البعض على أنه رسالة لاستمراره مع الفريق في المواسم القادم.

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ومن جانبه تحدث لينيكر عن مستقبل آرنولد، وقال في بودكاست " The Rest is Football": "كيف تقول لا لريال مدريد؟ ليفربول فريق رائع، ولكن التحدي الحقيقي هو اللعب خارج إنجلترا، لقد فعلت ذلك بنفسي".

وتابع: "اللعب لريال مدريد، وبرشلونة، امر خاص حقًا بغض النظر عن قوة الدوري الإنجليزي، أفضل اللاعبين يذهبون إلى هناك، الاستثناء الوحيد في السنوات الأخيرة، كان انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي".

وأضاف: "آرنولد، سيحب الأجواء هناك، سيعجبون بطريقة لعبه ويقدرون دقة تمريراته، إنه في ذروة حياته المهنية، كما أنه قريب جدًا من جود بيلينجهام، سيتأقلم هناك".

جدير بالذكر أن جاري لينيكر، سبق له وأن ارتدى قميص برشلونة، في الفترة من 1986 وحتى 1989، ونجح في تسجيل 52 هدفًا خلال 138 مباراة بكافة المسابقات.