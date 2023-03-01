نصف مجهود أفضل من لا شيء .. أندرياس كريستنسن في الكلاسيكو رغم إصابته!

الإصابة لن تمنع أندرياس كريستنسن من المشاركة أساسيًا في الكلاسيكو

سيعتمد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على لاعبه أندرياس كريستنسن في الكلاسيكو بغض النظر عن اكتمال تعافيه، وسيكون ضمن خطته الأساسية التي سيواجه بها ريال مدريد.

وسيحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن قلب دفاع برشلونة سيكون جزءًا مهمًا في خطة تشافي وسيبدأ في التشكيل الأساسي للبلوجرانا.

ولم يكمل المدافع الدنماركي التدريب وشارك فقط في أول 15 دقيقة منه، متأثرًا بإصابته في مباراته الأخيرة مع ألميريا.

لكن سبورت تقول إنه حتى لو لم يكتمل تعافيه بنسبة 100% سيشارك مع فريقه المُثقل بالإصابات فبيدري وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي سيغيبون عن الفريق.

ولعب كريستنسن 22 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، وإن غاب فسيعوضه ماركوس ألونسو أو إريك جارسيا، مع عدم استبعاد كوندي من الحسبان وهو الذي يشارك كظهير أيمن مؤخرًا.