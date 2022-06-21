نصراوي للشامتين في حمدالله: ستندمون أشد الندم

الرهان على عودة حمدالله مستمر

وجه الإعلامي النصراوي سعود الصرامي تحذيرًا للشامتين في عبد الرزاق حمدالله لصيامه عن التهديف وتراجع مستواه من أنهم سيندمون أشد الندم على ذلك، مشيرًا إلى ثقته في عودة الهداف المغربي لسابق عهده.

تراجع مستوى حمدالله بات واضحًا للجميع، وقد حمله العديد مسؤولية تخلي الاتحاد عن صدارة جدول الترتيب لصالح الهلال بعد إهداره فرصًا سهلة في كلاسيكو جدة وأمام الطائي مما ساهم في خسارة العميد لـ6 نقاط.

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الجمهور والإعلام النصراوي سخر كثيرًا من حمدالله بعد ذلك التراجع وبدء تلاشي حلم الفوز بلقب الدوري السعودي، لكن الصرامي حذر الجميع من عودة قوية للاعب في آخر جولتين من البطولة أو الموسم القادم.

إذ قال عبر قناة "24 الرياضية السعودية" "حمدالله منذ أن وصل الدوري السعودي وهو لاعب متميز، وأقول للمحتفلين بصيام حمدالله عن التهديف خلال الأسبوعين الماضيين ستندمون أشد الندم مع عودته، سواء في المباراتين المتبقيتين أم مع بداية الموسم الجديد".

تابع "حمدالله نجم كبير هداف خطير ولا يُسيئ لأحد لكن الغريب أن بعض الناس تُصر على الإساءة له، هو لم يرحل عن النصر سوى بعدما تسلم خطابًا رسميًا من النادي يُفيد التخلي عنه، وقد انتقل لنادٍ آخر، ما المشكلة في ذلك! أنا واثق من عودته لمستواه الكبير".

أتم "شخصية حمدالله التي تتضح من مسيرته الكروية أنها لا تُحب البقاء في نادٍ واحد لأكثر من 3 سنوات، هذا هو ما يريده، لكني ضد الهجوم عليه واختلاق التهم ضده والإساءة له كما يحدث في السوشيال ميديا والإعلام".

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد تساويا في مقدمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الفريق العاصمي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الجداوي.

الهلال يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي ليُتوج بطلًا دون النظر لنتائج الاتحاد، فيما العميد سيكون مطالبًا بالفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الزعيم لانتزاع اللقب.