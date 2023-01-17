نصراوي: الأموال جلبت رونالدو للنصر وليس البطولات

النصر تعاقد مع رونالدو في عقد وصف بالأضخم في تاريخ كرة القدم من الناحية المالية

Shahid

اعترف الناقد الرياضي محمد الدويش أن الأموال وليس البطولات كانت خلف تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على ليونيل ميسي حال انضمامه للهلال.

النصر وقع مع رونالدو عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وذلك عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفيما لم يُعلن الطرفان عن تفاصيل العقد المالية أكدت عدة مصادر أن اللاعب سيحصل سنويًا على 200 مليون يورو تتضمن الراتب والمكافآت والإعلانات.

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الناقد النصراوي أوضح خلال تغريدة على تويتر أن رونالدو وميسي لا يعترفان بالبطولات الآسيوية وليست هي دافعهم للعب في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن بطل العالم لم يكن دافعه الانتقال لنادي بطولات حين انضم إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف "يقولون: كيف يجي رونالدو للنصر وهو ما عنده بطولة دوري آسيا؟ ميسي يمكن يجيهم بلاش علشان بطولاتهم الآسيوية ! تراه راح لـ باريس سان جيرمان علشان بطولاته الأوروبية ! كأنّ رونالدو وميسي يعترفان ببطولات آسيا ! القريشات تجيب اللاعب وليس البطولات !".

يُشار إلى أن رونالدو لم يلعب بعد مع النصر بسبب إيقافه مباراتين من الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون ظهوره الأول في الملاعب السعودية خلال مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس القادم.

Shahid