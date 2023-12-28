نصب واحتيال .. أول تعليق رسمي بعد إقحام الهلال السعودي في قضية فساد بالمغرب

القضية في المغرب، إحدى التهم متعلقة بنادي الهلال..

SHAHID

فجأة وجد الهلال السعودي نفسه مذكورًا في قضية فساد في المغرب، بطلها سعيد الناصيري؛ رئيس الوداد، الذي تم اعتقاله مؤخرًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الناصيري متهم في قضايا فساد وتزوير وغسيل أموال، بجانب تجارة المخدرات، ليتم القبض عليه رفقة 21 متهمًا قبل أيام، في القضية التي أطلق عليها الإعلام المغربي "إسكوبار الصحراء".

من بين تلك الاتهامات، جاء ذكر الهلال، نظرًا لتعاقده مع المغربي أشرف بنشرقي عام 2018، إذ يُتهم الناصيري بأنه قام باستقبال أموال الصفقة من النادي السعودي لحسابه الخاص، وليس حساب وداد الأمة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حول هذا الاتهام، خرج أول تعليق رسمي من بنشرقي، إذ قال خلال تصريحاته لصحيفة "هسبورت" المغربية: "لا يمكنني التعليق على هذا الأمر، أنا لاعب ومهمتي داخل الملعب وليس خارجه، تركيزي منصب على مهمتي داخل المستطيل الأخضر لا غير، أما الأمور الأخرى فهي بعيدة كل البعد عن مهامي".

يشار إلى أن الهلال تعاقد مع بنشرقي في يناير 2018 قادمًا من الوداد مقابل 3.2 مليون يورو، واستمر به لستة أشهر فقط، خرج بعدها إعارة للانس الفرنسي لمدة موسم كامل، قبل أن يرحل نهائيًا في صيف 2019 للزمالك المصري.

SHAHID