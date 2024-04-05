نصائح الجولة 27 من فانتازي دوري روشن برعاية أمازون السعودية.. فلتطردوا محرز!!

نصائح الجولة المقبلة حان وقتها!

يبدو كريستيانو رونالدو، ماضٍ في طريقه كي يكون النجم الأول لفانتازي جول لدوري روشن برعاية أمازون السعوديِة.

وكما يقولون فإن الدون البرتغالي "أغلق اللعبة"، ففي آخر جولتين فقط سجل 6 أهداف وصنع اثنين، ليكون بمثابة منجم نقاط للاعبي فانتازي جول.

جول كان قد أطلق فانتازي خاص لدوري روشن برعاية أمازون السعودية، منذ بداية الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

نصائح الجولة 27

Amazon

بالطبع لا جدال في أن كريستيانو رونالدو، يجب أن يكون الأول في تشكيلته وتضحي بالغالي والنفيس من أجل استقدامه حتى لو كلفك الأمر "التسليب" من أجله فهو يستحق كل ذلك.

وإذا كنت لم تستقدم سالم الدوسري، فقد حان وقته خاصة وأن دوره أصبح بارزًا للغاية مع الهلال في ظل غياب ألكسندر ميتروفيتش، كما يمكنك أيضًا الاعتماد من فريق الهلال على روبن نيفيش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وكذلك سعود عبد الحميد في الدفاع، وفي الهجوم يمكنك اختيار صالح الشهري، خاصة وأن سعره قليل.

وعلى العكس من هؤلاء النجوم، يمكنك أن تستغني عن رياض محرز نجم أهلي جدة، خاصة وأن دوره للاعبي الفانتازي غير مهم، فهو لم يصنع أو يسجل من فترة بعيدة.

ويمكنك الاعتماد في الأهلي على فراس البريكان، وعلي مجرشي، والحارس إدوارد ميندي وإن كان سعره مرتفعا بعض الشيء.

وكذلك يمكنك الاعتماد على لاعبين مثل مادو من الاتفاق، ومتعب الحربي، والحبيب ديالو من الشباب.

اختيارات الكابتن

1- كريستيانو رونالدو.. بالطبع هو الاختيار الأول والمضمون.. فمعه كل الصلاحيات في الفريق.. ولا تمر جولة دون أن يترك بصمته.

2- سالم الدوسري.. أصبح متألقا في الفترة الأخيرة خاصة مع غياب ميتروفيتش.

3- فوزير والبركاوي من الرائد أمام الحزم وإن كان فيه بعض المخاطرة.

4- كاراسكو من الشباب أمام الطائي وإن كان فيه بعض المخاطرة.

Amazon