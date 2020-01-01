نشرة جول | رحيل نيمار ومبابي وحقيقة تخفيض عقود بايرن

كل جديد كرة القدم في الثاني من أبريل

بين أخبار خروج نيمار ونجوم باريس وتطورات الوضع في ألمانيا، إليكم أبرز أخبار كرة القدم في فرنسا وألمانيا في الرابع من إبريل 2020

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حقيقة تخفيض عقود لاعبي بايرن ميونخ

أكد كارل هاينز رومينيحه أن بايرن ميونخ يسعى بجدة لتجديد عقود الرباعي مانويل نوير وتياجو ألكانتارا وتوماس مولر وديفيد آلابا.

لا يسعى بايرن ميونخ لتخفيض عروض التجديد للرباعي في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

روما يحاول ضم جوتزه

حسب كوريرو ديلو سبورت، فإن نادي روما الإيطالي يسعى بقوة للظفر بخدمات ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند.

جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي للنادي الإيطالي تواصل بالفعل مع جوتزه ومن المتوقع أن يبدأ التفاوض مع النادي الألماني قريبًا.