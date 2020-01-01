نشرة جول اليوم | سجن رونالدينيو الذهبي وأضرار العودة المبكرة للدوريات

ما جديد الكرة العالمية هذا الصباح؟

محاولة مانشستر يونايتد لخطف نجم أتلتيكو مدريد وطلب رونالدينيو في السجن الذهبي يتصدران أخبار الكرة صباح 21 أبريل 2020.

مانشستر يخطف نجم أتلتيكو



حسب "لو10 سبورت" الفرنسية فإن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

المزيد من الفرق

اللاعب الأغلى في تاريخ الروخيبلانكوس والذي لم ينسجم مع الفريق حتى الآن قد يكون أول الراحلين خصوصًا مع الأزمة المالية المتوقعة بسبب توقف الموسم وفيروس كورونا.

سجن رونالدينيو الذهبي

طلب وحيد من رونالدينيو في سجنه الذهبي

بايرن يقترب من التجديد لمانويل نوير

رغم هجومه على الإدارة.. بايرن مؤمن بالتجديد لنوير

خطورة عودة الدوري الفرنسي

تحذيرات من خطورة العودة المبكرة للدوري الفرنسي

سيميوني يخاطب واندا

ذكرت "توتوسبورت" أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فتح قنوات الاتصال من جديد مع ماورو إيكاردي، لاعب بي إس جي، وذلك عبر زوجته ووكيلته واندا نارا.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم، وكان قريباً من إدينسون كافاني، زميل إيكاردي في باريس، الشتاء الماضي، ولكن النادي الفرنسي أوقف الصفقة.

ويملك بي إس جي حق شراء إيكاردي من إنتر الصيف القادم مقابل قرابة 65 مليون يورو، بحسب الاتفاق بين الناديين الصيف الماضي بعد إعارة الأرجنتيني.

عقوبة غريبة في بايرن ميونخ

عاقب بايرن ميونخ لاعبه كينجسلي كومان بغرامة مالية مساء الخميس بسبب ذهاب الدولي الفرنسي لمقر تدريبات الفريق بسيارة من ماركة مرسيدس.

وبحسب "بيلد"، فالنادي الألماني يملك عقداً مع شركة أودي، وبالتالي قيادته للمرسيدس يسبب مشكلة لناديه، مما جعل اللاعب يعتذر عن تصرفه.

ثلاثي يوفنتوس مطلوب في أمريكا

تحدث جييرمو سكيلوتو، مدرب لوس أنجلوس جالاكسي، عن حلمه بأن ينضم مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيجواين لصفوف فريقه الموسم المقبل.

مصير المهاجم المخضرم ليوفنتوس يبدو غير واضحاً في ظل الحديث عن عدم تمديد عقده وسعي السيدة العجوز لبيعه، مما فتح باب الحديث عن عودته لريفر بليت.

وكشفت التقارير الصحفية أنّ بليز ماتويدي وسامي خضيرة قد يلحقان بهيجواين إلى الدوري الأمريكي

ديشان يتحدث ويساند في زمن الأزمة

أكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان أنه لا يضع قيوداً معينة على لاعبيه، ويمنحهم حرية التصرف والتدرب، خصوصاً في الأوقات الصعبة مثل الحالية بسبب أزمة كورونا.

المدير الفني ذكر أنه تأثر كثيراً بفترته مع يوفنتوس عن تلك التي قضاها في نانت، مشيراً إلى أن النادي الإيطالي يعتبر مدرسة كروية ساهمت في تكوين فكره.