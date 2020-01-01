نشرة جول اليوم | نيوكاسل يتسوق من الليجا وصراع صفقات في ألمانيا

ما هو جديد عالم الكرة اليوم؟

صفقات نيوكاسل الجديدة ومحاولة أندية ألمانيا لضم لاعب برشلونة ورغبة دييجو جودين في تدريب أتلتيكو مدريد، ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم الأحد الثالث من مايو 2020.

روما يفكر في أليكسيس سانشيز

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة لدى نادي روما في الحصول على خدمات اللاعب أليكسيس سانشيز نجم فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي ذكرت أن اللاعب قد يفضل البقاء في الدوري الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته لإنتر.

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ليستر سيتي يرفض كوتينيو

المدير الفني لفريق ليستر سيتي أكد في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" عدم اهتمام بفيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ.

وقال رودجرز: "نحن في الوقت الحالي نحلل الأهداف التي نريدها، وفي النهاية سوق الانتقالات صعب للغاية وليس لدينا أي خطط فيه بعد".

جودين يريد تدريب أتلتيكو مدريد

على خطى مدربه السابق دييجو سيميوني يسعى دييجو جودين نجم أتلتيكو مدريد السابق وإنتر الحالي لتدريب الروخي بلانكوس قريبًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها على "إنستجرام" وقال خلالها: "لن أعود لأتلتيكو كلاعب، ستكون عودتي في دور آخر، سنرى".

أتلتيكو مدريد يقدم عرضه لكافاني

قدم أتلتيكو مدريد عرضًا قيمته 6 مليون يورو لإدينسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان لينضم لهم هذا الصيف بشكل مجاني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو". وفي ظل وجود اهتمام انجليزي من قبل نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب.

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صراع ألماني على نجم برشلونة الشاب

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عدة أندية ألمانية تسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب أوريل بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة الشاب.

على رأس تلك الأندية يأتي فيدر بريمن ومانيز وهامبورج وكولن، بالإضافة للاهتمام الموجود بالفعل من ديبورتيفو ألافيس وريال بلد الوليد.

نيوكاسل يتسوق من الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي نيوكاسل بالحصول على خدمات النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الفريق يريد كارليس ألينا أيضًا ومعه عيسى ماندي من صفوف ريال بيتيس.