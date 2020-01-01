نشرة جول اليوم | مولر يوضح موقفه من طوكيو وسبب غريب لإقالة توخيل في دورتموند

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حديث نجم بايرن ميونخ توماس مولر عن مشاركته بطوكيو 2021 وأفضل لحظات مسيرته، والسبب الغريب وراء إقالة توماس توخيل من تدريب بوروسيا دورتموند في قمة أخبار 23 أبريل 2020.

رسالة نصية تطيح بتوخيل

كشف كتاب صدر حديثاً عن أن رسالة نصية بُعثت بالخطأ كانت وراء إقالة توماس توخيل، مدرب بي إس جي الحالي، من تدريب بوروسيا دورتموند بالماضي.

الكتاب "توماس توخيل - سيرة ذاتية" كشف أن المدرب الألماني أرسال رسالة ينتقد فيها المدير الرياضي مايكل زورك للرجل بالخطأ بدلاً إرسالها لمستشاره.

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توخيل أصدر بياناً أكد فيه أن الكتاب لم يشارك في كتابته، وأنه ليس مسؤلاً عن المحتوى المذكور بداخله، ولكن دون التعليق عن محتوى بعينه.

مولر يعلق على تواجده في طوكيو 2021

علق نجم بايرن ميونخ توماس مولر على فرضية مشاركته بأوليمبياد طوكيو بعد تأجيليها للعام المقبل، وأكد أن الوضع أصبح مجهولاً بالوقت الراهن.

مولر كان أحد اللاعبين فوق السن الذين كان سيتم توجيه الدعوة لهم من قبل المدرب ستيفان كونتز، وكان حاضراً بالقائمة الأولية للمانشافت.

كاريوس يقاضي بيشكتاش

بحسب "بيلد"، الحارس الألماني لوريس كاريوس، المُعار من ليفربول إلى بيشكتاش، قد رفع دعوى قضائية وشكوى في الاتحاد الدولي ضد النادي التركي بسبب تأخر راتبه.

رئيس النادي التركي هاجم اللاعب بسبب مطالبته براتبه أثناء فترة التوقف، الأمر الذي رفضه وكيل الحارس وأكد عدم صحته، وأكد أن العقد بين الطرفين لايزال قائم.

فيرتونخين يفتح الباب للرحيل

أكد يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، سعيه لأن يكون ضمن فريق صاحب طموحات الموسم المقبل، سواء كان فريقه الحالي أم مع نادي جديد، في ظل انتهاء عقده بحلول يونيو.

وكشف فيرتونخين مع "Play Sports Kot" أنه يطمح لتعلم لغة جديدة، وأنه منفتح على فرضية اللُعب في إسبانيا أو إيطاليا الموسم القادم.

فليك يبعث برسالة لنوير

أكد هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، أن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي الموسم المقبل بعد الأزمة الخاصة بتجديد العقد والتعاقد مع أليكساندر نوبل.

وأشاد فليك مع "كيكر" بنوبل، والذي وصفه بالحارس الشاب والموهوب، ولكن أكد بأنه يحتاج للتطور والتعلم وثقل إمكانياته