نشرة جول اليوم | ميرتينيس يقترب من تشيلسي ورفض مقترح لاستكمال الدوري الإنجليزي

نشرة جول اليوم | ميرتينيس يقترب من تشيلسي ورفض مقترح لاستكمال الدوري الإنجليزي

موقف باريس سان جيرمان من استكمال مبارياتهم على أرضهم في دوري أبطال أوروبا، وصفقات محتملة لتشيلسي في أهم أخبار اليوم 28 أبريل.

لامبارد يطارد ميرتينس

كشفت تقارير صحفية عن محاولات فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، المستميتة للتعاقد مع دريس ميرتينس، مهاجم نابولي، في سوق الانتقالات المقبلة.

التقارير الصحفية أكدت أنّ لامبارد يتواصل هاتفيًا مع اللاعب بصورة يومية لإقناعه بالانضمام إلى البلوز.

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عقوبة مشددة مقترحة لمن يبصق في مباريات كرة القدم

اقترح رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولية، مايكل دي هوجي، وجود عقوبة مشددة على كل من يبصق في أرض الملعب خلال مباريات كرة القدم.

وقال في حوار مع صحيفة "تليجراف" البريطانية إنّ هذه العادة غير صحة وسوف تساعد على انتشار فيروس كورونا، وبالتالي في حال تم استكمال البطولات يجب منعها بصورة نهائية.

تشيلسي يحسم قراره بشأن موهبة باريس سان جيرمان

علم جول أنّ تشيلسي تراجع عن قراره بالتعاقد مع موهبة باريس سان جيرمان، كايس رويز، ولن يقوم بمنحه عقدًا في الصيف المقبل.

أندية انجلترا ترفض مقترحًا لاستكمال البريميرليج

رفضت أندية الدوري الإنجليزي مقترحًا لاستئناف البطولة مع خوض جميع المباريات على ملعب "ويمبلي" بسبب قدرته على لعب أكثر من لقاء في يوم واحد.

وجاء الرفض، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، لأنّه يمنح أفضلية لأندية لندن، مفضلين خوض المباريات على ملاعبهم الخاصة.

الاتحاد الفرنسي يسعى لاستكمال بطولة الكأس

يحاول الاتحاد الفرنسي إقامة المباراة النهائية لبطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد في أغسطس المقبل قبل بداية الموسم الجديد.

ورغم قرار الحكومة بمنع إقامة أي منافسة وإلغاء الدوري الفرنسي، لكن الاتحاد يحاول على الأقل استكمال بطولتي الكأس رغم صعوبة الأمر.

رئيس رابطة ألمانيا يحاول التحكم في رواتب اللاعبين والوكلاء

اقترح كريستيان سيفيرت، رئيس رابطة كرة القدم الألمانية، وضع قانون يحدد رواتب اللاعبين وعمولة الوكلاء تجنبًا لأي أزمة اقتصادية في المستقبل.

وواجه اقتراح كريستيان حالة من الرفض الكبير من جانب وكلاء الأعمال رافضين التدخل في وظيفتهم.