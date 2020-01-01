نشرة جول اليوم | أطول فترة توقف للدوري الإنجليزي وكورونا تهدد روسيا

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم، 17 يونيو.

أطول غياب للدوري الإنجليزي وأزمة انتشار كورونا في الدوري الروسي ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم، 17 من يونيو.

الدوري الإنجليزي يعود بعد أطول فترة غياب

عاد الدوري الإنجليزي اليوم، الأربعاء، بمواجهة بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا في أطول فترة غياب للبطولة بالتاريخ.

وبحسب أرقام "أوبتا" فإنّ الدوري الإنجليزي لم يتوقف لفترة أكثر من 100 يوم منذ 1963.

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كما أنّها المرة الأولى التي تُقام فيها لقاءات خلال شهر يونيو منذ عام 1947 حينما فاز شيفيلد يونايتد على ستوك سيتي بهدفين لهدف.

1 - Aston Villa v Sheffield United will be the first English top-flight game played in the month of June since Sheffield United beat Stoke 2-1 on the 14th June, 1947. Unfamiliar. pic.twitter.com/hA1tSEOSaF — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2020

الدوري الروسي مهدد بسبب كورونا

أكد نادي روستوف الروسي إصابة 6 لاعبين من فريقه بفيروس كورونا مما يحرمه من المشاركة في انطلاقة الدوري.

وسوف يعود الدوري الروسي بعد غدٍ، الجمعة، إلا أنّ روستوف لن يشارك أمام سوتشي بعد دخول الفريق الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ناصر الخليفي سعيد بالشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا

أبدى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، سعادته بالشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا مشيرًا إلى أهمية استكمال المسابقة.

وقال في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ النظام الجديد أكثر إثارة ويمهد لرؤية نسخة مختلفة من التشامبيونزليج.

ليستر سيتي يعقد على تشيلسي صفقة بن تشيلويل

أكدت صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ ليستر سيتي متمسك بمبلغ 50 مليون إسترليني للموافقة على التخلي عن بن تشيلويل.

وأشارت إلى أنّ اقتراب الثعالب من التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد يكون سببًا لاستمرار اللاعب.

والد أوباميانج يعرقل تجديد اللاعب لعقده مع آرسنال

كشفت صحيفة "أتلتيك" البريطانية أنّ والد بيير إيميريك أوباميناج هو من يعرقل مسألة تجديد اللاعب لعقده مع آرسنال.

وأشارت إلى أنّ والده كان يرفض المفاوضات سوى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ومقابلة إدارة النادي اللندني وجهًا لوجه.