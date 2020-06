نشرة جول اليوم | أطول فترة توقف للدوري الإنجليزي وكورونا تهدد روسيا

أطول غياب للدوري الإنجليزي وأزمة انتشار كورونا في الدوري الروسي ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم، 17 من يونيو.

عاد الدوري الإنجليزي اليوم، الأربعاء، بمواجهة بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا في أطول فترة غياب للبطولة بالتاريخ.

وبحسب أرقام "أوبتا" فإنّ الدوري الإنجليزي لم يتوقف لفترة أكثر من 100 يوم منذ 1963.

كما أنّها المرة الأولى التي تُقام فيها لقاءات خلال شهر يونيو منذ عام 1947 حينما فاز شيفيلد يونايتد على ستوك سيتي بهدفين لهدف.

1 - Aston Villa v Sheffield United will be the first English top-flight game played in the month of June since Sheffield United beat Stoke 2-1 on the 14th June, 1947. Unfamiliar. pic.twitter.com/hA1tSEOSaF