نسي برشلونة؟ كواليس اعتذار أمرابط لفيورنتينا وجمهوره

بدأت الأحوال في فلورانسا تتتحسن قليلًا بين النجم المغربي سفيان أمرابط وناديه فيورنتينا.

عادت الأمور شيئًا فشيئًا بين سفيان أمرابط وناديه الإيطالي فيورنتينا، بعدما تقبلت إدارة النادي اعتذاره عقب يوم واحد من رفضه التدرب مع الفريق؛ لدفع الإدارة للتخلي عنه لبرشلونة في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الشتوية.

ورفض النادي الإيطالي التخلي عن لاعبه المغربي لبرشلونة الذي لم يقدم عرضًا مقبولًا لاستعارة اللاعب مع أحقية شراء عقده.

وفقًا لسكاي سبورت وراديو برونو فإن أمرابط تدارك الموقف سريعًا واعتذار لإدارة ناديه وزملائه في الفندق عن تصرفه. وتعبيرًا عن مسامحته كان ضمن قائمة الفريق التي لعبت ضد تورينو في كأس إيطاليا أمس الأربعاء وفازوا 2-1.

ولعب النجم المغربي بديلًا في اللقاء، لكن يبدو جمهور ملعب أرتيمو فرانكي لم يسامحه بشكل كامل كإدارته؛ فبعضهم استقبلهم بصافرات استهجان وسط تحيات من البعض الآخر.