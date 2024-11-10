"نسيت أنني لاعب كرة قدم".. ناجٍ من الغيبوبة يكشف تفاصيل العودة للحياة: أتعلم التحدث والكتابة من جديد!

سأنضم لفريق جديد..

كشف المهاجم الهندوراسي ألبرت إليس عن تفاصل تعرضه لغيبوبة في شهر فبراير الماضي، عقب إصابته الخطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه السابق بوردو أمام جانجون في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وكان إليس قد فقد وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع جانجون السنغالي دوناتيان جوميس، ليخرج محمولًا من الملعب إلى مستشفى بوردو، حيث وضع في "غيبوبة اصطناعية وقائية"، ثم أجرى عملية جراحية.

وقال المهاجم الهندوراسي في مقابلة مع صحيفة "ذا أتلتيك": "عندما استيقظت من الغيبوبة، لم أتذكر أنني لاعب كرة قدم. لم أتذكر أنني كنت في فرنسا، ولم أتذكر أنني هندوراسي. اعتقد الأطباء أنه سيكون من الصعب عليّ أن أتعافى".

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وأضاف: "منذ أن استيقظت، كان والداي يخبراني دائمًا أنني سعيد جدًا، سعيد لأنني على قيد الحياة وممتن لله، لأنه أعطاني فرصة أخرى للحياة".

وواصل: "ذهبت إلى أخصائي ساعدني نفسيًا، علمني كيف أتحدث وأكتب، لأنني فقدت هذه القدرة إلى حد كبير، في الصباح كنت أذهب إلى المدرسة، وفي المساء كنت أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وأخضع لاختبارات أخرى. وهكذا كانت كل يوم متشابهة حتى أتمكن من التعافي والعودة".

ويتدرب صاحب الـ28 عامًا مع المنتخب الوطني، حيث يتطلع للعودة إلى اللعب بشكل رسمي في يناير المقبل: "لقد أجريت فحوصات طبية وأخبرني الأطباء أنني بخير ويمكنني العودة للعب، وأنا أتدرب الآن. لقد قضيت 5 أشهر في التدريب وأرتدي دائمًا واقيًا للرأس لمساعدتي في حالة تعرضي لأي ضربة".