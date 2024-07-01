نساء في كرة القدم | نوريا مارتينيز.. الشقراء المثيرة للجدل في الجهاز الفني لإسبانيا

سلسلة جول النسخة العربية المختصة بتسليط الضوء على أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن نوريا مارتينيز نافاس .. الشقراء المثيرة للجدل في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا

عادت نوريا مارتينيز نافاس لإثارة الجدل بتواجدها مع الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا خلال مباريات يورو 2024، وذلك بعدما أثارت حيرة الجميع في ظهورها الأول مع المدرب لويس إنريكي خلال مواجهة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2023.

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نوريا هي السيدة التي يُمكن أن تُوصف بخير خلف لخير سلف في منتخب لاروخا، حيث خلفت سيلفيا دورشنيروفا في منصب مديرة المنتخب الإسباني، أي المسؤولة عن كل شيء يخص الفريق خارج حدود الملعب وبعيدًا عن الأمور الفنية.

سيلفيا كانت الوجه المألوف في المنتخب الإسباني للإعلام والجمهور طوال 30 عامًا، وقد عملت معها نوريا مارتينيز لعدة أشهر قبل أن تتولى المنصب لوحدها عام 2021، ومن أدوارها الحديث مع الحكام والتنسيق مع منظمي المباريات وحضور الاجتماعات قبل المباريات وكل تلك الجوانب الإدارية الخاصة بالمنتخب.

مارتينيز بدأت حياتها كلاعبة كرة سلة قبل أن تعمل لفترة في الصحافة ومن ثم دخلت المجال الإداري في الرياضة، وقد بدأت في اتحاد كرة السلة الإسباني ثم اتحاد كرة القدم، وعملت كذلك في أتلتيكو مدريد كميرة للعلاقات المؤسسية في النادي وظلت في المنصب لـ3 سنوات ونصف.

بالحديث عن أتلتيكو مدريد فهو النادي المفضل لمارتينيز، تعشقه بجنون وتُتابع مبارياته جيدًا وتحرص دومًا على شراء تذاكر الفريق الموسمية لدعمه خاصة في ملعبه واندا ميتروبوليتانو، وقد سبق أن نشرت صورة لتذكرة حضور نهائي كأس الملك 2013 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتي فاز بها الثاني وتُوج بطلًا للبطولة بنتيجة 2-1.

نوريا مارتينيز تتواجد حاليًا مع المدرب لويس دي لا فوينتي في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا، كما تواجدت مع سلفه لويس إنريكي، وتتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين والإعلاميين، وقد سبق أن أطلقت عليها صحيفة موندو ديبورتيفو لقب اللاعب رقم 12 في المنتخب.