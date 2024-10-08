نساء في كرة القدم | جابريلي ميراندا .. زوجة إندريك بعقد هو الأغرب في التاريخ!

سلسلة جول النسخة العربية المختصة بتسليط الضوء على أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن جابريلي ميراندا .. زوجة إندريك بعقد هو الأغرب في التاريخ!

دوما ما تعيش صديقات وزوجات نجوم كرة القدم حالة من الخوف والقلق على مصيرهن ومستقبلهن مع اللاعبين بعد تألقهم وانتقالهم من الظل إلى الضوء، ولذا رأينا البعض يحرص على قواعد غريبة تُحدد طبيعة تلك العلاقة وتُقيد تصرفات الطرفين، لكن ما حدث من جابريلي ميراندا صديقة إندريك، نجم ريال مدريد، حين تزوجته هو الأغرب في التاريخ ربما!

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بالعودة إلى الفتاة صاحبة الـ23 عامًا، نجد أنها وُلدت في ساو باولو في ديسمبر 2000، وقد امتهنت منذ سن المراهقة عرض الأزياء وانضمت إلى المؤثرين عبر السوشيال ميديا عبر حسابها على إنستجرام الذي تخطى عدد متابعيه المليون متابع، وقد حققت نجاحات جيدة بالشراكة مع عدد من العلامات التجارية المعروفة في مجال الملابس والساعات والمجوهرات والنظارات.

جابريلي أظهرت دومًا حبها لكرة القدم، وقد شجعت فريق بالميراس وشوهدت عدة مرات في الملعب تحضر مبارياته، وهو ما ساعدها كما يبدو في التعرف على إندريك، موهوب الفريق صاحب الـ17 عامًا، في نوفمبر 2023 وأصبحت العلاقة علنية في الشهر التالي.

إندريك شوهد خلال نوفمبر 2023 في مقطع فيديو وهو يُحدق في فتاة شقراء خلال إحدى المقابلات التلفزية السريعة، لم تكن تلك الفتاة سوى جابريلي، وقد بدأ الطرفان يتواعدان بعدها وأعلنا عن علاقتهما في الـ8 من ديسمبر عبر إنستجرام، حيث هنأته على فوزه في حفل جوائز "بولا دي براتا" وأشارت له بالحبيب.

العلاقة بين إندريك وجابريلي جذبت اهتمام المتابعين المهتمين بمثل تلك القصص، لكن الأمر انتقل إلى مستوى آخر من الشهرة والمتابعة بعد الكشف عن "عقد العلاقة" الغريب بين الطرفين، حيث كشفت مصادر إعلامية عن توقيعهما لعقد يُوضح شكل العلاقة بينهما ويحظر عليهما القيام بعدة أشياء ويُلزمهما بالقيام بأشياء أخرى، ومن يُخالف الأمر يُعاقب!

ضمن الأشياء الملزمة للطرفين كانت إنهاء أي رسالة بينهما بكلمة "أحبك"، والامتناع عن قول بعد الكلمات مثل "أوك، حسنًا، جميل، مممم"، أي تلك الكلمات التقليدية المستخدمة خلال النقاشات والتي قد تُوصف بالمملة أو التي تفتقد للتعبير عن العاطفة تجاه الآخر.

ضمن البنود كذلك كان عدم الإدمان على أي شيء وإجراء تغييرات جذرية في السلوك، وقد كشف إندريك عن العقوبة المقررة عند مخالفة أي من تلك البنود، بقوله لـ Pod Delas "من لا يلتزم بتلك البنود سيمنح الطرف الآخر ما يريده عند نهاية الشهر، لقد طلبت منها مثلًا هواتف آبل وأعطتني إياهم".

تطورت العلاقة بإيجابية بين إندريك وجابريلي، ولم تتأثر عند رحيله إلى مدريد لبدء مغامرته مع ريال مدريد بداية الموسم الجاري، بل قد شهدت نقلة نوعية في سبتمبر الماضي حين أعلن الثنائي زواجهما معًا لتبدأ صفحة جديدة من حياتهما العاطفية.

المثير أن الزواج لم يمر دون لمسات غريبة من الطرفين! فقد جددا خطوة إبرام عقد ملزم لهما! لكن تلك المرة لم يكن عقد علاقة بل عقد زواج ولا نبالغ إن قلنا أنه عقد الزواج الأغرب في التاريخ.

إندريك وجابريلي أعلنا زاوجهما في الـ16 من سبتمبر الماضي بعدة صور عبر إنستجرام، وقد كشفت المصادر أن صاحب الـ18 عامًا رفض طلب عائلته بالتروي في تلك الخطوة وأتم الزواج سريعًا بعد عام واحد من معرفة جابريلي.

عقد الزواج تضمن بنودًا غريبة جدًا، فقد حافظ على بعض بنود عقد العلاقة وأبرزها ختام أي رسالة بـ "أنا أحبك"، وأضاف بنودًا أخرى مثل منع إندريك من اتخاذ صديقة افتراضية عبر لعبة "جراند ثيفت أوتو" التي يعشقها كثيرًا، وكذلك منعه من التعليق على صور ومنشورات الفتيات من متابعيه على إنستجرام.

المتابعون لمسيرة اللاعب الموهوب يتمنون أن يخطو على خطوات ليونيل ميسي الخاصة بزواجه وعلاقاته العاطفية المستقرة، حتى تُتاح له فرصة التركيز في الملعب فقط، فيما يتخوف البعض من تكرار القصص المأساوية الخاصة بلاعبي كرة القدم الذين انهارت مسيرتهم بفضل نساء في حياتهم وعلى رأسهم بالطبع ماسون جرينوود.

جابريلي تكبر إندريك بـ5 سنوات كاملة، ولكن هذا لم يقف عائقًا أمام حب الطرفين لبعضهما البعض، وهما دائمي التعبير عن ذلك الحب، سواء في العالم الافتراضي بالمنشورات والصور على منصات السوشيال ميديا، أو في العالم الواقعي من خلال الحضور شبه الدائم للزوجة في مدرجات سانتياجو بيرنابيو لدعم وتشجيع زوجها المراهق.