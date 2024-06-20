نساء في كرة القدم | إيفانا نول .. جميلة كرواتيا التي أشعلت مدرجات ملاعب كرة القدم

سلسلة جول النسخة العربية المختصة بتسليط الضوء على أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن إيفانا نول .. ملكة جمال كرواتيا التي أشعلت مدرجات ملاعب كرة القدم بجمالها وجاذبيتها وملابسها.

لا شك أن كرة القدم وسيلة ممتازة للشهرة والانتشار وحتى التسويق، ولذا نجد كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية تدفع أموالًا كثيرة لإبرام عقود الرعاية والتسويق والإعلانات مع مختلف الأندية واللاعبين، وليس غريبًا أبدًا أن يلجأ بعض الأشخاص لاستغلال اللعبة الشعبية الأولى في تحقيق طموحاتهم وإنعاش أعمالهم الخاصة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إحدى هؤلاء هي الكرواتية إيفانا نول .. الفتاة التي ولدت في مدينة فرانكفورت الألمانية في سبتمبر 1992 وانتقلت بعد 7 سنوات إلى البوسنة والهرسك عقب انتهاء الحرب اليوغوسلافية، وبعدها انتقلت إلى العاصمة الكرواتية زغرب واستقرت هناك.

بدأت إيفانا الظهور في مدرجات كرة القدم خلال نهائيات كأس العالم 2014، وقد ظهرت كذلك في روسيا 2018، لكنها لم تلفت الأنظار بقوة سوى في كأس العالم قطر 2022، حيث ارتبطت بالكثير من الأخبار حول منعها من دخول البلاد أو ترحيلها إلى بلادها لظهورها بملابس تخالف القواعد المسموح بها في الدولة الخليجية.

نول نفت كل تلك الأخبار بشكل عملي، حيث كانت دائمة النشر عبر حسابها على إنستجرام لصورها من داخل مدرجات الملاعب القطرية وكذلك من الشوارع والمعالم السياحية والصحراء في قطر، وقد تواجدت في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

صاحبة الـ31 عامًا عملت في مجال عرض الأزياء والتمثيل وأخيرًا صممت علامة تجارية خاصة بها للملابس، وقد وجدت مدرجات ملاعب كرة القدم أفضل مسرح لإظهار تلك الملابس، حيث كانت ترتديها بألوان العلم الكرواتي، الأحمر والأبيض.

اشتهرت في الإعلام والشارع الكروي بأنها أكثر مشجعات كرة القدم جاذبية، إذ اعتادت نشر صور وفيديوهات لها بملابس مثيرة في مدرجات كرة القدم، خاصة خلال البطولات الكبيرة للمنتخبات، وقد فتح لها هذا الطريق نحو المزيد من الشهرة حتى بدأت تتلقى دعوات لحفلات كبرى وتعرفت على مشاهير في مختلف مجالات الحياة مثل شاكيل أونيل وليوناردو دي كابريو وإيرلينج هالاند وفرناندو ألونسو.

ولم تتوقف نول عند تشجيع المنتخب الكرواتي، بل كانت لها آراء مختلفة في كرة القدم، حيث فضلت منح جائزة الأفضل في كأس العالم إلى كيليان مبابي بدلًا من ليونيل ميسي، وانتقدت بشدة تخلي جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا عن جاك جريليش واستبعاده من يورو 2024.

إيفانا نول ظهرت في مدرجات مباراة كرواتيا وإسبانيا الأخيرة في يورو 2024، وقد نشرت عدة صور لها من الفندق في برلين، ومن المتوقع أن تُواصل ظهورها في الملاعب خلال المباريات القادمة خاصة لزملاء لوكا مودريتش.