"نريد رئيسًا منتخبًا" .. الجمهور السعودي ينفجر في وجه المسحل

توابع وداع المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 لا تزال مستمرة

غضب جم يعيشه الجمهور السعودي منذ أول أمس الأربعاء، لوداع منتخب بلاده لكأس العالم قطر 2022، رغم الآمال الكبيرة التي عاشها بعد الفوز أمام الأرجنتين.

الأخضر السعودي افتتح المونديال بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه بعد ذلك هُزم أمام بولندا 2-0 ثم أمام المكسيك 2-1، ليتذيل مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

ورغم الغضب تجاه الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب، إلا أن الغضب الأكبر كان تجاه ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وسم "طرد المسحل مطلب" تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية ولا يزال متصدرًا حديث الجمهور في المملكة، محملين إياه المسؤولية، بداعي عدم التدخل في عمل رينارد، وترك مسؤولية اختيار القائمة عليه.

واستنكر الجمهور في الوسم فرحة البعض بالفوز أمام الأرجنتين، رغم الإخفاق والوداع من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي والخامسة بشكل عام.

نعيد ونكرر نريد رئيس منتخب من كافة اندية الوطن عبر صناديق الاقتراع وليس يالتزكية

يكفي عبث مامضى وماجرى ؟!!



#طرد_المسحل_مطلب pic.twitter.com/SgAlEm43SI — M,ALSHAMMARI 🇸🇦 (@m_fares16) December 1, 2022

#طرد_المسحل_مطلب #إتحاد_المسحل

إتحاد أتى بالتزكية لذلك تجده دائمًا متردد في اتخاذ القرارات المفصلية !



إتحاد (هش) يخشى ردة فعل إعلام الأندية خاصة إعلام الهلال🧢👌



نحتاج إتحاد (منتخب) يستثمر الدعم الغير مسبوق من القيادة الرياضة العليا ممثله في سمو ولي العهد حفظه الله 🇸🇦👍 pic.twitter.com/WveXcRs8Ok — أبو سامر العالمي💛 V (@0Abosamer999) December 1, 2022

#طرد_المسحل_مطلب



يشوف اختيارات المدرب .. اللعيبة مصابين وراضي مايستحق فرصة ثانية#السنغال لم تنتظر ماني حتى يشفى .#الأرجنتين لم تنتظر لو سيلسو ليتعافى .#أسبانيا لم تستدعي راموس كتكريم و#الأراجواي تجاهلت اروخو نجم البرسا



فاهم يامسحل ولا اعيد 😡 pic.twitter.com/ZbG9u7k15V — ملذوع .. 91🇸🇦 (@mlth3) December 1, 2022

يذكر أن المنتخب السعودي لم يسبق أن وصل لدور الـ16 إلا مرة وحيدة عام 1994، خلال ست مشاركات له في كأس العالم.