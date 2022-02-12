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"نريد رئيسًا منتخبًا" .. الجمهور السعودي ينفجر في وجه المسحل

زهيرة عادل
1:01 ص غرينتش+2 2‏/12‏/2022
Yasser Al Misehal Saudi Arabia
توابع وداع المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 لا تزال مستمرة

غضب جم يعيشه الجمهور السعودي منذ أول أمس الأربعاء، لوداع منتخب بلاده لكأس العالم قطر 2022، رغم الآمال الكبيرة التي عاشها بعد الفوز أمام الأرجنتين.

الأخضر السعودي افتتح المونديال بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه بعد ذلك هُزم أمام بولندا 2-0 ثم أمام المكسيك 2-1، ليتذيل مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

ورغم الغضب تجاه الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب، إلا أن الغضب الأكبر كان تجاه ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وسم "طرد المسحل مطلب" تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية ولا يزال متصدرًا حديث الجمهور في المملكة، محملين إياه المسؤولية، بداعي عدم التدخل في عمل رينارد، وترك مسؤولية اختيار القائمة عليه.

واستنكر الجمهور في الوسم فرحة البعض بالفوز أمام الأرجنتين، رغم الإخفاق والوداع من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي والخامسة بشكل عام.

يذكر أن المنتخب السعودي لم يسبق أن وصل لدور الـ16 إلا مرة وحيدة عام 1994، خلال ست مشاركات له في كأس العالم.

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