نرجوك لا تسجل .. ليفاندوفسكي يضع برشلونة في ورطة بسبب أموال بايرن ميونخ!

الأعباء المالية مستمرة من صفقة البولندي

يستمر الصداع داخل نادي برشلونة الإسباني، حول الشروط التراكمية لصفقة التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 2022.

صاحب الـ35 سنة وقع لبرشلونة حتى عام 2026، بوجود مكافأة سيحصل عليها ناديه الأصلي بايرن ميونخ قيمتها 1.25، بشرط أن يتجاوز اللاعب 25 هدفًا في الموسم الواحد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية سلطت الضوء على هذا الأمر، وآثاره السلبية على خزينة النادي الكتالوني التي تعاني كثيرًا بين الحفاظ على أفضل اللاعبين ومحاولة التعاقد مع نجوم جدد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفاندوفسكي تسبب في تفعيل هذا الشرط الموسم الماضي بتسجيله 33 هدفًا، ولكن هذا الموسم الأمور مختلفة لأنه على بُعد هدفين فقط من معادلة الرقم، حيث سجل 23 هدفًا بكل البطولات.

وهذا يعني أنه إذا سجل هدفين آخرين في آخر 4 جولات من الدوري الإسباني، سيحصل بايرن على 1.25 مليون يورو، وهو رقم لا يستهان به في ظل الوضع المالي الخطير الذي يعيشه النادي.

جدير بالذكر أن المهاجم المخضرم ارتبط بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي القادم، وذلك للحد من الأعباء المالية التي يضعها على النادي بعقده.